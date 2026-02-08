過完年創業去！打破「必倒魔咒」 做對「兩件事」存活率破七成

財經中心／師瑞德報導

想當老闆卻怕血本無歸？別被「創業必死」的謠言騙了！官方大數據證實，台灣中小企業五年存活率高達77%！但為何還是有人失敗？安永會計師揭露「兩大陣亡地雷」：一是沒算準「資金緩衝期」，二是「股權分配」沒搞定導致內鬨。只要掌握預留24個月資金、分段釋出15%股權這兩大生存秘訣，你也能成為那成功的七成老闆！（AI製圖）

許多上班族心中都有個老闆夢，卻總被坊間流傳的「創業一年死九成，五年存活率僅1%」這類恐怖故事勸退。然而，這可能是有史以來最大的職場誤解！根據官方最新針對超過 10 萬家企業的追蹤統計，台灣新設中小企業的生命力驚人，五年存活率其實高達七成以上。但為何仍有人血本無歸？安永聯合會計師事務所（EY）直言，成功絕非偶然，失敗往往是因為踩中了「資金」與「股權」這兩大隱形地雷。

數據會說話！創業其實是「高勝率」遊戲

這絕對不是只看成功案例的「倖存者偏差」。根據經濟部《2025中小企業白皮書》的普查數據，2020年全台新設立的108,301家中小企業中，經過市場大浪淘沙，到了2024年仍有83,829 家屹立不搖。

換句話說，這批老闆們撐過4到5年的機率高達77.4%。這項數據徹底粉碎了「創業九死一生」的都市傳說，證明只要商業模式正確，創業其實是一條可行的翻身之路。

地雷一：落入「黑字倒閉」陷阱

解法：資金水位必須預留「18+6」個月

「公司明明還有賺錢，為什麼會倒？」這是許多新手老闆最痛的領悟。安永新創負責人呂倩雯警告，許多新創死在「現金流斷裂」，而非沒有生意。

老闆生存秘訣：募資不能只看當下。必須精算出「到達下一個里程碑（如技術量產、專利取得）」所需的資金，並預留18至24個月的糧草。更關鍵的是其中的「黃金6個月」，因為募資通常耗時半年，若沒把這段時間算進去，公司很可能在資金到位前一刻「缺氧而死」。

地雷二：「兄弟式」股權分配

解法：黃金釋出法則與員工認股

第二個常見死因是「內鬨」。創業初期常發生好朋友平分股權，最後因貢獻度不同或引進新投資人而導致經營權旁落，甚至被掃地出門。

老闆生存秘訣：

1、經營權防線：在引進外部資金時，建議採取「分段釋出」策略，每次釋出10%至15%，確保創始團隊始終掌握控制權。

2、人才手銬：擔心核心技術員工跳槽？不能只靠人情。呂倩雯建議善用「員工認股（ESOP）」，依據過往實績與未來貢獻設定條件，讓員工從「打工仔」變「合夥人」，將利益徹底綁定。

安永建議，創業是一場馬拉松，除了有勇氣，更要懂得找資源。善用政府補助、加速器以及具備跨國背景的專業會計與法務輔導，將能讓你的創業之路從「冒險」變成「穩健投資」。

