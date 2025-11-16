過家門而不入！明利村長忙救災 村民掛紅布條送暖

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮萬榮鄉的明利村，日前因為鳳凰颱風導致馬太鞍溪再度溢流致災，目前還堆積著厚厚淤泥，村民除了希望趕快恢復家園，也很感謝同樣是受災戶的村長林萬成，因為他從發布警戒開始，約有一週時間沒日沒夜穿梭在村裡各處需要他的地方。村長透露，每天光救災、巡視災情就花了超過半天，如今被村民們感謝、還稱他是超人，他反而說一開始是自己安慰村民，現在反而是村民在安慰他。

放眼望去灰黑色一片，部分厚泥快堆得比砂石車還高，這裡是花蓮萬榮鄉明利村，馬太鞍溪堰塞湖溢流後，被惡水灌進毀損家園，大型機具至今持續搶通道路，而受災居民透過文字幫彼此打氣。

廣告 廣告

紅底白字的布條高高掛，大大寫下明利村加油，同時也謝謝村長林萬成，因為日以繼夜守護部落，花蓮縣萬榮鄉明利村民說：「(村長)很認真啊，還滿辛苦的，就是謝謝他這樣。」還有人大讚林萬成是超人村長，因為從發布警戒開始，他有接不完的電話開不完的會，還有幫不完的忙。

花蓮縣萬榮鄉明利村長林萬成說：「(早上)7點以前就開始在動工，一直到晚上，傍晚6點，不管怎麼樣，還是以村民為優先。」每天光救災巡災，就花了超過半天時間，事發至今約一週，都還放不下心中大石，在發布紅色警戒後，下午就開始逐戶視察進行撤離，隔天早上到災區查看淹水情形，下午馬不停蹄執行撤村作業，並與水利署長一起會勘，12日擬定復原計畫，也到收容所關心村民，甚至與他們同住，接下來的兩天繼續關心救援進度，並參加防災會議，15日和政委季連成表達訴求，也到第一線，查看各地的復原狀況。

花蓮縣萬榮鄉明利村長林萬成說：「(16)一大早我村民看到我，就...看到我就直接哭了，我去安慰他，我說我們不要再難過了，我只是心疼我的村民，相對地，現在我...反而是我的村民在心疼我。」

村長兒子也透露，父親奔波睡眠嚴重不足，而且自己的家也受大水侵襲，但村長表示，明利村就是自己的家，住在這超過一甲子，不只要幫助村民，也得顧及大家安全，考量大型機具還在清主要路面，16日仍不開放災民回家清理，預計17日中午後，大型機具清出道路才會開放災民回家善後，一起恢復他們的家。

原始連結







更多華視新聞報導

新堰塞湖提早溢流 明利村+馬太鞍溪便橋再遭衝擊

馬太鞍溪暴漲明利村淹水2天 水利署拋鼎塊阻水

馬太鞍溪新堰塞湖估下午4點溢流！ 花縣府緊急宣布「光復鄉停班課撤離」

