過嶺國小新建工程開工 張善政：打造全齡一貫優質學習場域

桃園市長張善政出席「桃園市中壢區過嶺國民小學新建工程」開工動土典禮。





桃園市長張善政28日下午前往中壢區，出席「桃園市中壢區過嶺國民小學新建工程」開工動土典禮。張市長表示，過嶺地區位於中壢與楊梅交界，近年人口快速成長，為滿足在地就學需求，市府規劃新建過嶺國民小學，總經費約8.79億元，其中獲中央補助約6,020萬元。未來透過中央與地方攜手合作，打造涵蓋0至12歲一貫式教育場域，結合公托、幼兒園及國民小學，提供連續且優質的學習環境，除讓家長安心育兒、學童就近入學外，更是奠定過嶺地區長遠發展的重要基礎。

廣告 廣告

張善政指出，桃園市人口持續逆勢成長，市府近年積極推動新建校舍及擴建工程，已投入約百億元預算加速補足教育量能。針對過嶺國小工程進度，目前規劃於明（116）年8月優先完成非營利幼兒園建置，並於117年8月全案竣工啟用，期盼工程如期如質完工，展現市府對教育發展的高度重視。

教育部國民及學前教育署學前組長王慧秋表示，在各縣市人口普遍下降的趨勢下，桃園市因人口逆勢成長而推動過嶺國小新建工程，具有指標性意義。該校整合托嬰中心、幼兒園及國小，落實0至12歲一貫式教育，呼應行政院「安心養育」政策方向，有助減輕家長育兒與就學銜接負擔。中央將持續支持地方教育建設，期盼工程順利推動，為家庭提供更完善、安心的育兒環境。

張市長致詞。

新建工程處表示，過嶺國小基地面積約2.7公頃，將興建3幢8棟校舍，包含非營利幼兒園暨附設托嬰中心、3棟國小教學大樓、行政大樓、圖書館及廚房等設施；戶外空間則配置運動場、綠地及生態區域，兼具生活、運動與自然探索功能，並提供汽機車停放空間，營造安全舒適校園。在班級規模方面，全校設置國小普通班24班及特教班1班，可容納約706名學生；非營利幼兒園5班，約104名幼兒；另附設0至2歲公托，收托約48名嬰幼兒，充分滿足各階段的教育照顧需求。

新建工程處指出，為紓解上下學尖峰時段接送車潮，避免人車爭道，本案在設計階段業經跨局處協調及地方溝通，採建築退縮方式釋出空間。道路邊緣優先退縮1.5公尺設置綠化帶，續設5.5公尺寬的家長接送專用區，並留設4.5至6.5公尺寬的帶狀廣場及人行道。

透過優化空間配置並串聯周遭通學路網，有效分流人車動線，營造安全友善的通學環境。包括立法委員魯明哲、市議員王仙蓮、李家興、劉曾玉春、謝美英、徐景文、彭俊豪、張曉昀、黃崇真、魏筠、教育部國民及學前教育署組長王慧秋、市府工務局長汪在宙、教育局長劉仲成、婦幼局長杜慈容、新建工程處長呂紹霖、中壢區長李日強等均一同出席。

市長張善政上香祈求工程順利。

更多新聞推薦

● 豐原蛋雞場爆禽流感且隱匿疫情 中市府：依規開罰、7千隻雞全撲殺、不發補償金