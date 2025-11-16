過嶺地區缺市場 桃市府允明年底完成市場用地標租

桃園中壢過嶺地周邊除了美式量販賣場好市多中壢店，並無其他傳統市場或購物商場。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區過嶺地區近年人口激增，但生活機能仍不完善，尤其當地缺乏市場，民眾日常採買不便，地方期盼建置大型市場，市議員徐景文催生市府經濟發展局重新評估設立公有市場，建議導入新式的軟硬體系統設施，呈現乾淨整潔又設有地下停車場的現代化模範市場，必定能造福當地居民的生活便利性。對此，經濟發展局表示，過嶺市二用地去年已完成居民問卷調查，確定設置市場，預計將於2026年底完成標租作業。

廣告 廣告

徐景文表示，橫跨中壢、新屋、楊梅、觀音等行政區的過嶺重劃區，因鄰近交流道、高鐵桃園站青埔地區，近年來吸引許多年輕人口移居，居住人口已從108年的2800戶成長至今有5300戶，周邊除了美式量販賣場好市多(COSTCO)中壢店，並無其他傳統市場或購物商場。他認為，當地隨人口成長，年輕家庭多，居民需求已從傳統市場轉向購物商場形式，建議市府依標準化規格開發複合式商場，建設1樓零售、2樓批發、3樓綜合用途建物，地下則可規畫2層停車場，兼顧當地生活機能與停車便利。

經發局市場科表示，市府於去年7月針對過嶺市二用地周邊500公尺範圍內的居民進行問卷調查，結果顯示多數民眾期待規畫為購物商場型態，而非傳統市場。已依據調查結果，於去年底規劃以標租方式招商，提出相關規格由廠商依市場需求進行開發，打造最符合地方需求的商業環境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場

「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意

溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

