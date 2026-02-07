過年「線上回宮」！《後宮甄嬛傳》熱潮再現 8部經典宮鬥劇盤點
【文／孔渠】每到農曆春節，YouTube 上的《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松直播總是湧入萬人「線上回宮」，這似乎已成為台灣觀眾過年不可或缺的儀式感。然而，當你已經對「滴血認親」、「翠果打爛她的嘴」倒背如流，是否也想看看其他的經典呢？
由於近年政策改變，昔日那種群妃爭豔、狗血爭寵的宮鬥題材已不復見，現在大多轉為宅鬥或朝堂權謀。與其苦等新作，不如回頭挖掘經典。以下特別整理了8部在豆瓣上評分極高、且聚焦於「後宮女性權謀」的經典好劇。雖然部分年代稍早，但論劇情張力與人性刻畫，卻是歷久彌新。
經典宮鬥劇1：《延禧攻略》（2018）
🍿《延禧攻略》線上看推薦：
主演卡司：吳謹言、秦嵐、聶遠、佘詩曼
播出平台： 愛奇藝
集數：70集
豆瓣評分：7.1
這是一部節奏極快、打破傳統套路的「反套路」爽劇。女主角魏瓔珞（吳謹言 飾）不再是忍氣吞聲的白蓮花，而是抱持著「天生脾氣暴，不好惹」的態度，遇神殺神、有仇必報。精準擊中了當代觀眾對於職場與生活壓抑的宣泄出口。劇中獨特的色調引領了一波古裝美學風潮，加上富察皇后與魏瓔珞之間動人的女性情誼，讓這部劇在勾心鬥角之外，多了一份溫暖的救贖感。
經典宮鬥劇2：《如懿傳》（2018）
🍿《如懿傳》線上看推薦：
主演卡司：周迅、霍建華、張鈞甯、董潔
播出平台： Disney+
集數：87集
豆瓣評分：7.5
如果說《甄嬛傳》是職場升職記，《如懿傳》就是一部令人窒息的婚姻輓歌。它反其道而行，不寫女主角如何大殺四方，而是細膩描繪了如懿與乾隆從「牆頭馬上」的青梅竹馬，到最終「蘭因絮果」的情感破裂。周迅以極具層次的演技，詮釋了一位在皇權壓迫下堅持「本心」的皇后，她的沉默與眼神比歇斯底里更具力量。
此外，本劇的服裝、道具與禮儀是近年清宮劇的美學天花板，大氣的實景拍攝與精緻的細節，非常適合講究視覺質感的觀眾細細品味。
經典宮鬥劇3：《步步驚心》（2011）
🍿《步步驚心》線上看推薦：
主演卡司： 劉詩詩、吳奇隆、鄭嘉穎、袁弘
播出平台：LINE TV
集數：35集
豆瓣評分：8.4
雖然披著穿越劇的外衣，但《步步驚心》的核心是極其寫實殘酷的宮廷權謀。女主角若曦帶著現代人的視角穿越到清朝，卻發現自己無法改變九子奪嫡的歷史走向，只能眼睜睜看著親近的人步入深淵。這部劇沒有金手指，只有步步為營的恐懼與無力感。劉詩詩淡雅的氣質與劇中精緻的雪景、梅花相得益彰，將一段虐心的宮廷愛情演繹得淒美動人。它不僅是許多人的穿越劇啟蒙，更留下了「第一最好不相見，如此便可不相戀」的經典悲劇美學。
經典宮鬥劇4：《後宮甄嬛傳》（2011）
🍿《後宮甄嬛傳》線上看推薦：
主演卡司： 孫儷、陳建斌、蔡少芬、蔣欣
播出平台：GTV八大劇樂部 （YouTube）
集數：76集
豆瓣評分：8.4
這部劇不僅是宮鬥劇的巔峰，更是一部封建制度下女性的生存悲歌。故事講述甄嬛從不願入宮的清純少女，在經歷了深宮的背叛、流產與家族興衰後，逐漸黑化成為善於權謀的太后。不同於一般爽劇，它的每一句台詞都經過精雕細琢，草蛇灰線伏筆千里。觀眾在春節重刷時，往往能從皇上的一個眼神、妃嬪的一句閒聊中發現新的細節。它展現了權力如何異化人性，沒有人是真正的贏家，唯有「屠龍」後的無盡孤寂，是一部值得拿放大鏡觀賞的教科書級作品。
近年隨著年節檔期的重播，已經成為每年過年台灣人的「習俗」，各種網路迷因也年年更新，總是有還沒發現的新哏，是首屈一指、無可取代的現象級神作。
經典宮鬥劇5：《美人心計》（2010）
🍿《美人心計》線上看推薦：
主演卡司：林心如、陳鍵鋒、楊冪、王麗坤
播出平台： 愛奇藝
集數：40集
豆瓣評分：7.7
改編自瞬間傾城的小說《未央·沉浮》，這是《甄嬛傳》爆紅之前最成功的宮鬥劇之一。故事背景設定在漢初，講述竇太后如何運用智慧，從一名家人子（宮女）一步步輔佐三代帝王，最終成為權傾天下的太皇太后。林心如在劇中展現了極佳的沉穩氣質，而楊冪飾演的殺手莫雪鳶更是無數觀眾心中的「意難平」。這部劇的格局不侷限於後宮爭寵，更涉及了諸侯國與中央的政治博弈，劇情跌宕起伏，節奏緊湊，是漢代宮廷劇的經典代表作。
經典宮鬥劇6：《蒼穹之昴》（2010）
🍿《蒼穹之昴》線上看推薦：
主演卡司：田中裕子、余少群、周一圍、張博
播出平台： LINE TV
集數：28集
豆瓣評分：8.8
這是一部被嚴重低估的滄海遺珠，改編自日本作家淺田次郎的同名小說。劇集以獨特的視角切入晚清歷史，由飾演過「阿信」的日本國寶級演員田中裕子詮釋慈禧太后。她演繹的慈禧不再是單純的惡毒婦人，而是一個在風雨飄搖的帝國中，試圖維繫權力與母子親情的孤獨統治者。劇中的服裝與京劇戲台場景極其考究，充滿了濃厚的歷史蒼涼感與宿命論。這部劇少了些狗血撕逼，多了些對時代與人性的深刻悲憫，質感如電影般細膩。
🍿《金枝慾孽》線上看推薦：
主演卡司：鄧萃雯、張可頤、佘詩曼、黎姿
播出平台：KKTV
集數：30集
豆瓣評分：9.0
作為宮鬥劇的開山鼻祖，《金枝慾孽》至今仍難以被超越。它的高明之處在於「沒有絕對的好人，也沒有絕對的壞人」。四位女主角為了在紫禁城這個巨大的鳥籠中生存，被迫拋棄良知與人性。編劇深刻地描繪了每個人物背後的不得已，無論是霸氣的如妃、深沉的爾淳，還是偽裝天真的玉瑩，最終都只是封建皇權下的犧牲品。整部劇瀰漫著一種濃厚的悲劇宿命感，配上淒美的詠歎調配樂，讓觀眾在看完後感到的不是鬥贏的快感，而是深深的蒼涼與無奈。
經典宮鬥劇8：《母儀天下》（2008）
🍿《母儀天下》線上看推薦：
主演卡司：袁立、黃維德、佟麗婭、郭珍霓
播出平台： LINE TV
集數：33集
豆瓣評分：7.5
這部劇以西漢最長壽的太后王政君為主軸，展現了後宮長達六十年的權力更迭。然而，整部劇最讓人移不開眼的，卻是佟麗婭飾演的趙飛燕與郭珍霓飾演的趙合德。這對姐妹花詮釋了什麼叫媚骨天成，劇中對於後宮女子為了爭寵而使用「息肌丸」等秘辛有著大膽且露骨的描寫。不同於清宮劇的壓抑，漢宮劇展現出一種更原始、更張揚的慾望與生命力。若想一睹傳說中「掌上飛燕」的絕美舞姿，以及被美色與慾望吞噬的帝王家史，這部劇絕對是視覺與劇情的雙重震撼。
