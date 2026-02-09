過年不怕劇荒！8部適合全家一起追陸劇推薦！《五福臨門》求姻緣超歡樂、《書卷一夢》奇幻旅程逆天改命
【文／曾心奕】今年的農曆春節長達9天，除了走春、拜年，窩在家裡追劇也很不錯！本篇特別整理出8部適合和家人一起追的陸劇，包含經典之作《以家人之名》、歡樂有趣的《五福臨門》、有滿滿美食的《宴遇永安》等，如果正在鬧劇荒，不妨參考！
春節陸劇推薦1：《以家人之名》
🍿《以家人之名》線上看推薦：
主演卡司： 譚松韻、宋威龍、張新成
播出平台：ELTA 影劇、Hami Video、LiTV立視線上影視、MyVideo、ofiii 歐飛、WeTV、中華電信MOD、四季線上、愛奇藝
集數： 40集
《以家人之名》聚焦在三個沒有血緣關係、有不同傷痛的孩子身上，大哥凌霄（宋威龍 飾）、二哥賀子秋（張新成 飾）與小妹李尖尖（譚松韻 飾），在兩位父親李海潮（涂松岩 飾）與凌和平（張晞臨 飾）的撫養下相互扶持長大。
高中畢業後，兩位哥哥回到親生父母身邊，與新家人分離，直到多年後，兄妹三人才終於團聚。面對生活中的困境與複雜的親情關係，三人選擇齊心協力面對問題，並走出過去陰影，最終成為更好的自己。
春節陸劇推薦2：《樹下有片紅房子》
🍿《樹下有片紅房子》線上看推薦：
主演卡司： 翟瀟聞、周柯宇、楊肸子、鶴秋
播出平台： WeTV
集數： 30集
《樹下有片紅房子》講述陳歡爾（楊肸子 飾）因母親工作調動，搬至天河市的醫院家屬院，認識了熱愛足球的少年景棲遲（翟瀟聞 飾）與學霸宋叢（周柯宇 飾）。陳歡爾以樂觀態度適應新生活，期間經歷宋叢因家庭變故轉學，以及景棲遲因傷放棄足球夢想。後來陳歡爾和景棲遲考上同所大學，並漸漸走到一起。
👉延伸閱讀》
陸劇《樹下有片紅房子》7大看點！高顏值校園純愛劇「單戀迴圈」演出你我青春 改編自豆瓣閱讀連載小說
春節陸劇推薦3：《如此可愛的我們》
🍿線上看推薦：《如此可愛的我們》
主演卡司：李明德、田曦薇
播出平台：愛奇藝
集數：16集
《如此可愛的我們》講述黃橙子（田曦薇 飾）、談宋（李明德 飾）、祝今宵（李盈盈 飾）、陳最（李明源 飾）、賀今朝（尤浩然 飾）的故事，劇情有青春、有愛情、有親情、有友情，還有鄰居間互助的溫暖，他們會一起經歷許多事，也從中成長。
春節陸劇推薦4：《有你的時光裡》
🍿《有你的時光裡》線上看推薦：
主演卡司： 童瑤、周依然
播出平台： KKTV、LINE TV、LiTV立視線上影視、MyVideo、ofiii 歐飛
集數：32 集
《有你的時光裡》講述王家姊妹性格截然不同，姊姊王焱（童瑤 飾）患有先天性貧血，妹妹王靈均（周依然 飾）則叛逆任性。王靈均不顧家人反對前往深圳，打破姊姊王焱原本平靜的生活，兩人起初衝突不斷，但後來漸漸變得和諧溫馨，後來她們也放下心中的芥蒂，一起開始新的生活。
當王焱舊疾復發時，曾經急於擺脫姊姊管束的王靈均選擇留下悉心照料，展現深厚的手足之情。歷經職場與生活的種種波折後，王焱終於卸下心理重擔，王靈均也消除了心中的隔閡與芥蒂。姊妹倆在共同面對困難後解開心結，攜手邁向新的人生階段，開啟截然不同的新生活。
👉延伸閱讀》
《有你的時光裡》好評如潮！童瑤×周依然姊妹相愛相殺 繼《三十而已》後再演掀話題 6大劇情亮點引爆期待
春節陸劇推薦5：《承歡記》
🍿《承歡記》線上看推薦：
主演卡司： 楊紫、許凱
播出平台： WeTV
集數： 37集
《承歡記》講述出身上海平凡家庭的女孩麥承歡（楊紫 飾），在母親劉婉玉（何賽飛 飾）的催婚壓力下，與家境優渥的男友辛家亮（牛駿峰 飾）論及婚嫁。然而，懸殊的經濟條件讓感情變質，加上母親過度干涉，導致這段關係以分手收場。
麥承歡在孝順與自我之間掙扎，後來成長蛻變，並獲繼祖母所託，扛起管理酒店的重任。麥承歡和姚志明（許凱 飾）成為並肩作戰的工作夥伴，兩人也走出了屬於自己的路。
春節陸劇推薦6：《書卷一夢》
🍿《書卷一夢》線上看推薦：
主演卡司： 李一桐、劉宇寧
播出平台： 愛奇藝
集數： 40集
《書卷一夢》講述十八線小演員宋小魚（李一桐 飾）意外穿越進自己正在試鏡的古裝劇本中，成為命途多舛的女主角宋一夢。為了逆轉原定的悲慘結局，她試圖躲避看似冷酷無情的男主角南珩（劉宇寧 飾），卻總是在宿命牽引下與對方相遇。
事實上，南珩也有著自己的掙扎與無奈。隨著故事推進，宋一夢、南珩以及其他被設定好的人設角色逐漸覺醒，產生了自我意識。他們不甘心僅作為劇本中的魁儡，決定打破既定的命運軌跡，展開一場逆天改命的奇幻旅程。
👉延伸閱讀》
劉宇寧《書卷一夢》衝上愛奇藝排行榜冠軍Top 1 開播後好評盤點 劇情腦洞大開 觀眾笑到肚子痛
春節陸劇推薦7：《宴遇永安》
🍿《宴遇永安》線上看推薦：
主演卡司： 王影璐、李昀銳
播出平台： LINE TV、LiTV立視線上影視、MyVideo、WeTV
集數： 32集
《宴遇永安》講述沈家意外穿越到古代，在永安城經營起了一間小餐館。性格活潑的現代女子沈韶光（王影璐 飾），與冷面的京兆少尹林晏（李昀銳 飾）因此結下不解之緣，並在古今觀念的碰撞下，展開了一連串逗趣的互動。
👉延伸閱讀》
《宴遇永安》即將開播4大看點搶先看！王影璐全家穿越 用美食擄獲冷面吃貨李昀銳｜播出平台、集數看這裡
春節陸劇推薦8：《五福臨門》
🍿《五福臨門》線上看推薦：
主演卡司：盧昱曉、王星越、董思成、黃楊鈿甜、劉些寧、陳鶴一、吳宣儀、黃聖池、柯穎、梁永棋
播出平台：Netflix
集數：36集
《五福臨門》講述北宋仁宗年間，洛陽富戶酈娘子（倪虹潔 飾）為了替女兒們覓得良緣、投靠二女兒福慧（吳宣儀 飾），決定舉家遷往繁華的汴京。酈家五位千金性格迥異，大娘壽華（劉些寧 飾）守寡後無心再嫁，三娘康寧（盧昱曉 飾）性情潑辣，四娘好德（柯穎 飾）說話直爽，五娘樂善（黃楊鈿甜 飾）則嬌生慣養。
為了在汴京立足，酈家眾人齊心經營生意，並找尋德才兼備的夫婿。雖然過程中波折不斷，但這一家人最終克服困難，女兒們也各自覓得良緣。
👉延伸閱讀》
陸劇《五福臨門》王星越躺棺材、梁永棋撞到失憶 5段戀情奇招百出
春節不怕劇荒！以上8部劇都和親情有關，且其中幾部的氣氛熱鬧，很適合新年看！
