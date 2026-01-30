過年不怕斷藥！衛福部2月新制上路 146萬慢病族明起可提前領藥

衛福部31日起啟動慢性病提前領藥措施。示意圖，李政龍攝



衛福部今（30）日宣布，2月起將上路多項攸關民眾癌症治療與用藥的健保新制。其中，健保署將挹注新台幣4000萬元，推動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，另因應春節連假鼓勵院所開診，政府投入約16億元健保加成獎勵，並自明（31）日起啟動慢性病提前領藥措施。

農曆春節慢性病病人提前領藥措施

對於原定於春節連假期間回診之慢性病病人或慢性病連續處方箋給藥屆滿（用罄）日介於 115 年 2 月 14日至 115 年 2 月 22 日者，可提前自春節前 14 天（即 115 年 1 月 31日）回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥。統計 114 年春節前 10 日（114 年 1月 15 日至 114 年 1 月 24 日）慢性病連續處方箋領藥人數約為 146 萬人。

新增「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」

健保署表示，收案對象涵蓋所有新診斷或首次復發之乳癌個案，由診療團隊共同照護，及登錄個案照護資料，以建構全國性乳癌照護基準數據。明訂品質監控指標，並採分階段獎勵模式，優先實施「新收個案整合照護」（800~2,000點／例）及「追蹤照護」（250點／年）獎勵，再推動分級獎勵制度，鼓勵提升照護品質。預計 115 年收案人數約 2 萬人，挹注約 4000 萬元，確保乳癌個案從診斷、治療到追蹤的連續性照護，降低乳癌死亡率。

公告修訂含cetuximab成分藥品Erbitux 5mg/ml Solution for infusion（爾必得舒 注射液 5 毫克/毫升）之藥品給付規定。

健保署指出，考量病人持續用藥的臨床治療需求，同意擴增大腸癌一線治療、口咽喉癌及頭頸癌之給付療程上限至疾病惡化。擴增規定於115年2月1日起生效，預估治療人數第1年至第5年約2692至2903人，人年藥費116萬元，預估新增藥費約1.63億元至1.94億元。

公告暫予支付含repotrectinib成分藥品Augtyro capsules 40mg（歐格樂膠囊40毫克）及其藥品給付規定。

健保署指出，單獨給付於在crizotinib 或 entrectinib 治療中惡化之 ROS1 陽性之局部晚期或轉。健保已給付 crizotinib及 entrectinib 藥品作為 ROS1 陽性之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人病人第一線治療，然病情惡化後僅能選擇化療，爰具有接續治療之臨床用藥需求。預估治療人數第 1 年至第 5 年約 163 人~187 人，預估藥費 （同財務影響） 約 1.80 億元~2.07 億元，人年藥費約 147 萬元。

更多太報報導

又傳醫療暴力！桃園婦遺失藥包重領不想付錢 暴怒砸醫院電腦

鳳凰颱風災後健保署啟動「例外就醫」 沒卡也能看病領藥

【每日揭詐】11/5 這樣也能騙！醫院通知「有人拿你證件領藥」加LINE後信用卡被盜刷