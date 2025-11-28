過年不想忙翻天？瓦城集團、士林萬麗年菜全面開賣，泰式、台式、五星料理直接帶回家開桌

（圖／業者提供）

農曆春節腳步逼近，空氣裡的年味也跟著濃了起來。對許多人而言，「年夜飯吃什麼」向來是一年中最重要、也最令人期待的難題之一。既想吃得豐盛有面子，又不想在廚房忙到過年還沒開始就先累壞，今年不如把圍爐交給專業料理團隊，讓美味與團圓一次到位。無論是想要東南亞開運風味，還是偏好飯店級經典年菜，2026 年春節，瓦城泰統集團與台北士林萬麗酒店同步祭出外帶年菜方案，直接把新春餐桌升級成「五星級團圓盛宴」。

主打多國風味的瓦城泰統集團，今年集結旗下五大品牌——瓦城、非常泰、時時香、1010 湘及 LA VERY THAI，推出適合 4 至 7 人共享的外帶年菜套餐，即日起開放預購至 2 月中旬。從泰式酸辣、台式家常到湘菜香辣，一站式搞定全家大小不同的口味需求。泰式年菜依舊是許多饕客的指定首選，綠咖哩椰汁雞、辣炒牛肉、檸檬清蒸魚與冬粉鮮蝦煲組成的經典組合，一次集結濃、酸、香、辣的多重層次，讓圍爐餐桌瞬間充滿南洋熱情。節慶限定菜色更少不了儀式感十足的芝麻酥月亮、三色糖醋排骨與開運酸辣海鮮湯，每一道都象徵著好兆頭與滿滿年味。

廣告 廣告

（圖／瓦城泰統集團提供）

為了呼應團圓意象，瓦城三大泰式品牌還特別推出兩款限量米糕，甜鹹雙線同步登場。走療癒系路線的芋香黑糯米糕，以綿密芋泥搭配紫糯米，甜而不膩；重口味派則可選擇豬上排櫻花蝦醬米糕，結合蝦醬香氣、櫻花蝦與厚實豬肋排，鹹香霸氣，一上桌保證成為焦點。

如果偏好熟悉又暖心的家常料理，「時時香」的新台灣風味套餐，則是小家庭的圍爐救星。3.5 杯雞、麻油松阪豬、花東剝皮辣椒燉雞等菜色，把記憶中的「阿嬤味」重新端上桌，每一口都像是在替新的一年暖心加分。而嗜辣族群絕不能錯過「1010 湘」，從神仙孜然肋排、霸王魚頭到松子年糕牛肉，湘味火候直球對決味蕾，讓圍爐不只熱鬧，還要辣得過癮。

更貼心的是，只要透過 wa10 APP 訂購，不僅能拿到總價破千元的新春紅包禮，前 2,000 組還能搶到 666 點 wa 幣回饋。搭配可重複使用的環保餐盒與新春保溫提袋，既兼顧實用，也為年節添一份幸福感。

（圖／瓦城泰統集團提供）

可頌調酒喝過沒？Ochre全日型餐飲正式啟動，午間輕盈歐陸風味開吃！

另外，台北士林萬麗酒店主打五星主廚手藝，並提供常溫即時上桌與冷凍備餐兩種模式，讓團圓不再受限於時間與距離。前菜中的烘烏魚子蘋果，巧妙將海味與果香融合，為年夜飯拉開清爽序幕；黑叉燒則以黑糖與香料慢火燻烤，切面油亮、入口即化，完全是「飯店級代表作」。

年菜主角當然少不了佛跳牆，萬麗版本以花膠、鮑魚與刺參細火慢燉，湯色澄亮、香氣四溢，一掀鍋蓋就讓年味瞬間到位。清蒸紅條展現最原始的海味鮮甜，廣式脆皮燒雞皮薄肉嫩，蘿蔔糕與甘醇筍絲腿庫則補足澱粉與溫潤滋味，每一道都替團圓加上「高級感」。

（圖／台北士林萬麗酒店提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

在家開趴必吃！必勝客海陸王者回歸、德國豬腳拼盤端上桌，肯德基KITKAT流心蛋撻開吃

話題聯名！《排球少年!!》主題咖啡廳開張、頂呱呱X鬼娃恰吉第二波聯名登場

盤點台灣國王派冠軍名店！層次派皮、經典餡料，吃到瓷偶還能抽金條！