過年不抑鬱 花蓮24小時安心專線

春節期間依然可撥打24小時安心專線

年關將近，伴隨工作、經濟、家庭關係或人際互動，可能對部份民眾帶來壓力，進而影響心理健康。花蓮縣衛生局呼籲民眾，多關心自己與身邊親友的心理狀況，及早覺察、適時求助，花蓮提供24小時免付費安心專線1925（依舊愛我），即使春節期間也照常提供服務，讓民眾獲得即時的支持與協助。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，春節的氣氛，容易讓獨居、無法與親友團聚，或曾遭受過創傷的民眾，觸景傷情而憂鬱，甚至出現自傷或自殺的行為。因此，適度休息，有助於保持良好的心理狀態，並增加正向支持保護因子。如果有用藥的精神疾病患者或失眠者，年節期間一定要規律服藥。



同時，朱局長也呼籲，關心無法返家團聚、久未聯繫的親友，尤其孤苦無依、罹患重病或獨居長者，主動電話問候或探訪，提供應景食品前往探視、關懷，讓對方感受溫暖的關懷。若自己或親友的情緒困擾無法獲得緩解，可尋求專業人員協助，花蓮縣春節期間持續提供24小時免付費安心專線1925（依舊愛我），關懷不打烊。

