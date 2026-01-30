過年不無聊！BTS、SEVENTEEN實境節目將播出 舒淇《女孩》也看得到

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

迎接農曆新年，Hami Video端出話題最強的新春片單，從BTS、Stray Kids、SEVENTEEN到aespa，一次網羅演唱會、實境節目、電影與新春特別綜藝，讓粉絲過年不只追劇，更能沉浸式感受K-pop天團的舞台魅力與私下真實面貌。

BTS防彈少年團的實境節目將播出。（圖／Hami Video提供）

其中《BTS SOWOOZOO》完整記錄BTS與ARMY（BTS粉絲）之間跨越距離的情感連結，演出中更誕生多個經典名場面，像是SUGA個人作品〈Daechwita〉首度以「OT7」全員形式登台，成員們身穿韓服、貼上假鬍子，完整還原MV中的經典造型。BTS在實境節目中展現的真實日常同樣吸引大量討論，《IN THE SOOP BTS》第一、二季讓成員暫時遠離鎂光燈，在自然環境中生活、創作與談心，被粉絲形容為「看完會想深呼吸的節目」，成員們也在節目中分享，這段時光讓他們重新找回身為普通人的生活節奏。節目中，V曾主動為了重新拉近與Jung Kook的距離而安排深談，坦率交流彼此的心境與成長變化。

廣告 廣告

SEVENTEEN世界巡演電影《TOUR-ING: SEVENTEEN〈BE THE SUN〉》 與實境節目兩季《IN THE SOOP SEVENTEEN》、aespa《aespa：World Tour In Cinemas》電影版，以及熱播中的TWICE出道10週年電影《ONE IN A MILL10N》都將播出。另外還有舒淇首次自編自導的《女孩》、金城武睽違8年新作《風林火山》等都將在農曆年上架。

SEVEVTEEN的實境節目將播出。（圖／Hami Video提供）

更多FTNN新聞網報導

BTS宣布回歸！ 釜山住宿價格「一晚翻十倍」 李在明點名批評：惡質行徑

BTS高雄開唱帶動房價飆破萬！粉絲出奇招：租房一個月更划算

BTS新專輯《ARIRANG》曝光！以600年歷史韓國民謠命名

