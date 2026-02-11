過年不要穿紅色！命理師警告「帶兩把火」宜避開

農曆春節即將到來，傳統上民眾習慣穿紅色討吉利，但命理專家詹惟中近日發布影片指出，2026年丙午馬年穿紅色是「大錯特錯」，引發廣泛討論。

詹惟中分析，馬年被稱為「帶兩把火」，紅色屬火，在馬年當中宜潤不宜燥，太旺反而不合時宜。他以今年大陸春晚四隻小馬吉祥物為例，顏色分別為黑、綠、白、黃，唯獨沒有紅色，認為這並非巧合而是天時地利的暗示。

針對開運穿搭，詹惟中建議民眾選擇四種顏色。黑色代表水，象徵穩如泰山、藏風聚氣；綠色代表生機蓬勃，寓意貴人相助；白色象徵清淨通透，讓運勢清明；黃色則代表財氣傍身與福運加持。他強調這四種顏色交互穿搭，無論辦事、談生意或走親戚都能順遂。

廣告 廣告

詹惟中進一步提醒，馬年生活中要避免發火，對人態度不要有火氣，居家也要注意火災隱患。他建議衣服、床單、窗簾、枕頭套都盡量避免使用太多紅色，以免造成情緒不穩定。不過他也強調這只是建議，並非完全不能使用紅色。

塔羅專家小孟老師特別提醒三個生肖過年不宜穿紅。生肖馬雖五行屬火，但因犯太歲建議不要穿太紅，若要穿可選淺紅或粉紅色。生肖豬與鼠五行屬水，容易與火相剋，豬建議穿素雅或亮白色增添財運，鼠則可多穿水藍色或橘色提升整體財運。

專家們一致認為，衣服保持乾淨芬芳才是真正影響氣場的重要關鍵，民俗信仰僅供參考，不應過度迷信。

更多品觀點報導

台股金蛇年封關創新高 年漲萬點、攻上3萬3千點均破紀錄！

過年天氣一次看！小年夜飆近30度 除夕冷空氣急凍北台

