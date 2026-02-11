過年不要穿紅色！命理師警告「帶兩把火」宜避開
農曆春節即將到來，傳統上民眾習慣穿紅色討吉利，但命理專家詹惟中近日發布影片指出，2026年丙午馬年穿紅色是「大錯特錯」，引發廣泛討論。
詹惟中分析，馬年被稱為「帶兩把火」，紅色屬火，在馬年當中宜潤不宜燥，太旺反而不合時宜。他以今年大陸春晚四隻小馬吉祥物為例，顏色分別為黑、綠、白、黃，唯獨沒有紅色，認為這並非巧合而是天時地利的暗示。
針對開運穿搭，詹惟中建議民眾選擇四種顏色。黑色代表水，象徵穩如泰山、藏風聚氣；綠色代表生機蓬勃，寓意貴人相助；白色象徵清淨通透，讓運勢清明；黃色則代表財氣傍身與福運加持。他強調這四種顏色交互穿搭，無論辦事、談生意或走親戚都能順遂。
詹惟中進一步提醒，馬年生活中要避免發火，對人態度不要有火氣，居家也要注意火災隱患。他建議衣服、床單、窗簾、枕頭套都盡量避免使用太多紅色，以免造成情緒不穩定。不過他也強調這只是建議，並非完全不能使用紅色。
塔羅專家小孟老師特別提醒三個生肖過年不宜穿紅。生肖馬雖五行屬火，但因犯太歲建議不要穿太紅，若要穿可選淺紅或粉紅色。生肖豬與鼠五行屬水，容易與火相剋，豬建議穿素雅或亮白色增添財運，鼠則可多穿水藍色或橘色提升整體財運。
專家們一致認為，衣服保持乾淨芬芳才是真正影響氣場的重要關鍵，民俗信仰僅供參考，不應過度迷信。
更多品觀點報導
台股金蛇年封關創新高 年漲萬點、攻上3萬3千點均破紀錄！
過年天氣一次看！小年夜飆近30度 除夕冷空氣急凍北台
其他人也在看
過年要穿什麼？詹惟中提醒不宜全身紅 點名「4色系」助開運
詹惟中表示，丙午馬年屬於「帶兩把火」的年份，整體能量較為燥熱，容易讓人情緒起伏或氣場過強，因此在過年穿搭上，不建議一味追求熱鬧與鮮豔，而應選擇能夠平衡五行的顏色，以穩定運勢與心境。在開運色系方面，詹惟中點名四種顏色特別適合在新年期間使用。首先是黑色，象徵...
馬年開運穿搭術！詹惟中揭衣服穿「4色」潤水生財：這顏色恐影響運勢
農曆春節即將到來，民眾紛紛展開大掃除、布置家中環境，許多人也會配合節慶穿上紅色衣服，象徵喜氣洋洋、祈求新的一年順遂平安，但並非每年都可以穿著紅色衣服。對此，命理專家詹惟中分享，2026年穿衣服要特別留意「四個顏色」，其中唯獨不建議常穿「紅色」。
美新創公司執行長示警AI社會衝擊將比疫情更劇烈 po文引熱議
美國人工智慧（AI）新創公司執行長舒默示警，AI的社會衝擊將比COVID-19疫情更劇烈，他指出，現在的AI工具已經能夠參與自身開發，進入「智慧爆炸」階段；文章發表不到24小時，瀏覽人次突破5000萬，引發科技圈、產業界的激烈論戰。
助顏損弱勢家庭 基金會籌募經費供支持 (圖)
陽光基金會表示，為幫助逾550戶遭逢燒傷、或罹病而陷入困境的顏損弱勢家庭，現正籌募「顏損弱勢家庭服務計畫」經費，提供生理復健、居家護理、營養品補助及家庭同儕支持等服務。
雙黃燈不是免死金牌！紅線、黃線罰則差很大 最高罰1200元
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導市區停車位難找，不少駕駛習慣在紅、黃線路段打雙黃燈臨停。不過，台中市交通警察大隊提醒，雙黃燈並非「免罰金護身符...
把握春節連假衝一波！埔心牧場：2月23日休園重整，暫時向大家道別
把握春節連假衝一波！埔心牧場表示，為了提供更完善的服務，將於2026年2月23日春節假期結束後進行休園重整，暫時向大家道別。
高市弱勢兒少餐食數位化 一卡通票卡寒假守護每一餐
高雄市政府社會局自民國98年起辦理弱勢家庭兒少餐食計畫，長期推動弱勢兒少餐食計畫，115年起正式將紙本餐券升級為「可重複使用之一卡通票卡」，合作通路也從原本的4家業者大幅擴展至全國一卡通特約商家，不僅讓兌換選擇更豐富、提升領餐便利性，更因票卡化兼顧隱私與尊嚴，讓孩子在寒暑假也能感受社會的溫暖與陪伴。
桃園1月人口增加率居全國之冠 完整產業聚落與多元投資動能是關鍵
桃園市長張善政今（11）日上午主持市政會議，聽取民政局「緣定桃園幸福起飛」專題報告後表示，去（114）年桃園總人口增加率已逾7‰，為六都之首，顯示桃園已成為北部地區吸引人口移入的重要城市。市府團隊將持續精進市政建設，打造宜居生活環境，讓市民安居樂業，使桃園成為值得長久生活與發展的幸福城市。
美濃大峽谷開挖土石方可容納1萬台遊覽車 不法所得高達3億
環境部環境管理署今表示，高雄市美濃區成功段、新吉洋段及吉安段等多處土地遭挖取土石形成多處坑洞，開挖面積約有3個澄清湖棒球...
出國買伴手禮注意！「1動作」恐挨罰300萬 規定一次看
出國買伴手禮，別讓戰利品變罰單！衛福部提醒，民眾從國外帶伴手禮回來，須符合限量規定，未經輸入查驗的食品僅限自用，若違規轉售，依法最高可處300萬元以下罰鍰。
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
【馬上發財】廣達林百里喊「未來3年迎AI大爆發」！一文看電子五哥2026年展望
2026年迎接金馬年到來！隨著雲端服務供應商上修資本支出、AI應用擴增，商機百花齊放，「電子五哥」廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）與英業達（2356）等代工大廠全力衝刺，均看好AI將為公司迎來高成長，廣達董事長林百里更自信喊出「未來3年迎來AI大爆發」。《Yahoo股市》盤點電子五哥2026年最新營運展望，同看AI能否帶動企業動能，為台股再創高峰。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
陸元琪怒了！爆袁惟仁家屬要她「別去告別式」 痛批：婚姻殺手
資深音樂人袁惟仁2日病逝，享年57歲。前妻陸元琪沉澱數日後吐露對前夫的不捨與愧疚，豈料12日她在社群平台發文透露，袁惟仁家屬竟透過孩子轉達要求她別出席告別式，讓她痛批對方「到底什麼素質」。
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
【威力彩13.5億元】還記得那名18歲得主嗎？赴澳讀完碩士「從此神隱」 台彩曝現況
威力彩今（12）日頭獎上看13.5億元，晚上開獎，若一注獨得，將是第五屆第三高的頭獎獎金，全台陷入投注熱潮，過去頭獎幸運兒現況也被關注，其中一位「史上最年輕得主」，赴澳洲完成碩士學業後，台彩便與他失聯多年，現況成謎。
從小自認「跟美沾不上邊」！舒淇告訴女孩別再容貌焦慮：「比起漂亮外表，有內容的女性更有魅力」
從「不漂亮」的女孩到優雅女神：接納不完美的起點舒淇曾自嘲，自己從小到大就不認為是一個好看的女生，「跟美沾不上邊」，這份自覺甚至來自於親生母親，小時候媽媽常說她長得醜，但舒淇卻展現了極大的韌性，笑稱當時「只要不被媽媽打就很開心了」。這種生長環境讓她對外貌看...