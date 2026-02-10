過年不一定快樂 醫揭「年節壓力症候群」警訊

【記者黃泓哲／台北報導】農曆新年將近，許多人忙著辦年貨、安排團圓行程，但醫院門診卻發現，近期因情緒不適前來求診的民眾明顯增加。亞東醫院精神暨心身醫學部醫師鄭惠仁指出，過年雖象徵團聚與喜氣，卻也伴隨社交應酬、經濟壓力與生活作息打亂，容易讓心理負擔悄悄累積。若出現莫名煩躁、失眠、胃痛或胸悶等情況，可能已是俗稱的「年節壓力症候群」

鄭惠仁分享，門診中常見3大過年壓力來源，分別是經濟負擔、家庭關係與孤獨感。像是無法返鄉的北漂族，除了對家人感到愧疚，還要面對紅包、送禮等支出，容易因壓力過大而情緒失控；新婚族群則常在返鄉時承受生育、收入等關心提問，加上角色轉換的不適應，導致焦慮與身體不適。鄭惠仁強調，這些反應並非抗壓性不足，而是人在面對無法掌控的社交情境時，大腦自然出現的壓力反應。

醫師也提醒，年節壓力不只影響心情，長期下來還可能傷身。壓力過大會干擾自律神經運作，引發頭痛、腸胃不適，甚至讓免疫力下降，變得容易感冒或感到疲倦；情緒不穩也可能引發家庭衝突，讓原本應該促進感情的過年，反而成為爭吵導火線。因此，適時覺察情緒、調整步調相當重要。

面對年節壓力，鄭惠仁建議民眾可從日常做起，例如事先準備好應對親友關心的說法，學會轉移話題、為自己設下界線；每天保留10至20分鐘進行散步、深呼吸或冥想，維持基本作息；若無法返鄉，也可透過視訊與家人聯繫，或與朋友互相陪伴。醫師也呼籲，多關心獨居長者、外籍工作者或近期遭逢變故的親友，若焦慮或失眠持續超過2週，應及早尋求專業協助，不必獨自硬撐。

