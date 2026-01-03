過年也得省！ 日百貨新春促銷 民眾搶購新年福袋

日本各大百貨公司新春促銷戰正式開打，受到去年物價飛漲影響，主打超值划算的「福袋」人氣顯著攀升。（示意圖／PhotoAC）





日本各大百貨公司新春促銷戰正式開打，受到去年物價飛漲影響，主打超值划算的「福袋」人氣顯著攀升。由於多數百貨公司元旦休館，二日重新開門營業後，東京各地賣場隨即湧入大量搶購人潮，反映出高物價環境下的消費新趨勢。



回顧去年，不少日本民眾受通膨壓力所苦，在食品與衣物消費上顯得格外保守。面對新春檔期，許多消費者希望能趁著這波促銷優惠，一次補齊生活所需。有前往搶購的民眾就表示，想趁著價格稍微划算的時候多買一點，好撐過這段高物價時期。

看準這波「抗漲」商機，百貨業者也調整策略迎戰。以西武百貨澀谷店為例，今年特別增加了約1.5倍的食品類福袋，並主打保存期限較長、方便食用的品項，精準切中消費者囤貨需求。



至於外界關心今年物價是否會持續上揚？業者分析指出，目前食品方面尚未聽到太多再度漲價的計畫，不過部分高端精品品牌，未來仍可能會持續小幅調漲價格。

