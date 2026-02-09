過年亂丟垃圾小心噴6千！雲林春節垃圾清運時段曝

生活中心／杜子心報導



農曆春節腳步接近，不少家庭已開始動手整理家中環境，不過垃圾量也跟著快速增加。雲林縣環保局統計，每年春節前後，全縣每日垃圾量平均會比平日多出約70噸，若大量集中在小年夜或除夕丟棄，不只容易造成清運延誤，也會讓清潔人員工作負擔大增。為了分散壓力，雲林環保局已公布各鄉鎮市春節垃圾清運時段，提醒民眾提早規劃大掃除時間，同時落實垃圾分類，一起減輕第一線人員的工作量。









雲林縣環保局長張喬維建議民眾提前兩週、分階段完成大掃除，防止出現排隊久候、垃圾堆積等狀況。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

雲林縣環保局長張喬維指出，春節前後垃圾量明顯上升，若民眾習慣在最後一兩天才一次清理，容易出現排隊久候、垃圾堆積等狀況，也影響清運效率。他建議民眾提前兩週、分階段完成大掃除，並確實將一般垃圾、廚餘與資源回收物分開處理。各鄉鎮春節清運方式不盡相同，相關時刻表已同步公告在「雲林縣環境保護局」臉書粉絲專頁及官方網站，提醒民眾務必事先查詢，留意所在地是否有調整清運時間。

垃圾車停收期間可先將廚餘瀝乾後冷藏或冷凍，避免異味，隨意丟棄在戶外違者最高可開罰6千元。（示意圖／新北市政府提供）

環保局說明，像是崙背鄉從2月15日小年夜到2月21日初五，每天上午8點到下午4點，在圖書館旁停車場設置定點清運，2月19日僅收運至下午3點；麥寮鄉則在2月17日初一停止清運一天，隔天中午12點起恢復收運。多數鄉鎮會在2月20日、21日恢復清運，但斗南鎮與大埤鄉要到2月22日初六才全面恢復。至於大型家具等巨大垃圾，各鄉鎮預約截止時間不同，最早2月6日、7日就停止受理，其餘多落在2月10日至13日。環保局也提醒，停收期間可先將廚餘瀝乾後冷藏或冷凍，避免異味，切勿隨意丟棄在戶外，違者最高可開罰6千元。

