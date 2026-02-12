過年交通、垃圾車規定多！「2大生活助手」一鍵掌握實用資訊

年前工作特別多，每天都忙到分身乏術，好不容易空閒下來，年節已經近在眼前，加上網上資訊五花八門，根本搞不清楚連假國道高乘載、收費、匝道管制和計程車春節加成等交通相關資訊，更不用說過年垃圾車的清運時間了，為此Yahoo新聞特別推出「交通小幫手」、「過年垃圾車查詢」，讓大家能快速掌握相關資訊，重新找回生活步調。

交通小幫手

春節連假期間，開車族最關心的莫過於收費方式、入口封閉、高乘載管制等資訊，Yahoo新聞推出「交通小幫手」，大家只要依序選好出發日期、國道、上下交流道，系統就會整理出該路線可能遇到的收費方式、入口封閉，以及高乘載管制等，重點資訊一目瞭然；需要搭乘計程車的朋友，也能輕鬆查詢春節加成，快速掌握移動成本。

過年垃圾車查詢

過年期間垃圾量大增，放久容易發臭生菌，究竟春節垃圾車的清運時間為何？Yahoo新聞推出「垃圾車查詢」，整合全台收運時程，只要選好縣市、鄉鎮市區與日期（除夕到初五），就能得知當天是否正常收運，再也不用為了倒垃圾急急忙忙，查資料查到眼花撩亂。

撰稿：吳怡萱






