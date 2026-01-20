生活中心／綜合報導

就快過年了，應景送禮的伴手禮，正全力趕工，有糕餅業者，夾心餅乾除了包入焦糖奶油，還有台灣味的肉鬆花生，業者說，雖然年節業績成長，但受到關稅影響，不少企業預算縮水，幾乎都改成訂購小禮盒。

各種顏色的夾心餅，焦糖奶油一咬開，彷彿起司還會牽絲，香甜在口中融化，西式餅乾也能包入肉鬆花生，鹹甜交織，很有台灣味。超過100度高溫，讓砂糖漸漸焦化，老闆說，煮焦糖溫度很關鍵，太高、太低都會影響口感，還要加入奶油。業者游育偵：「對我們焦糖是要讓它焦化，所以溫度太高，或者是濕氣太重，這些都是我們滿在意的點，因為它可能會讓焦糖，不是我們要的狀態，可能會太硬或太軟。」

過年伴手禮！ 夾心餅乾包焦糖奶油 肉鬆花生鹹甜交織

焦糖奶油夾心餅（圖／民視新聞）

餅乾麵團放上餅乾機，一碰到高溫奶油漸漸融化，逼出濃濃奶香，烤好的餅乾還要經過人力塑型。師傅動作熟練，擠上焦糖、奶油，光內餡就要七、八個員工，機器也要啟動，年前24小時輪三班不休息，就是為了趕年節訂單。

年節逼近伴手禮業者２４小時輪班加緊趕工（圖／民視新聞）

業者游育偵：「那我今年的過年訂單滿特別，是我們有觀察到，可能是因為關稅的關係，所以導致我發現，（企業訂購）小盒的數量，數量明顯滿增加的，應該是關稅的關係導致這個問題。」不過，最近成本漲不停，奶油漲最多貴了一到兩倍，巧克力也翻倍，不過，老闆只能自行吸收，就怕影響年節最大旺季。

