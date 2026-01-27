過年伴手禮! 糕餅二代改良鳳凰酥 鹹蛋黃內餡"會流心"

生活中心／綜合報導

過年應景的伴手禮鳳凰酥、芋頭酥，有糕餅老店第二代，因為喜歡吃港式流沙包，花了半年改良，讓鹹蛋黃變流心，味道如何一起去品嘗。

咬開金黃外皮，鹹蛋黃內餡，彷彿瀑布往下流，鹹香滋味和鳳梨酸甜在口中交織、吃來外皮酥鬆，內餡流心，還有苦甜巧克力在口中爆漿。大量奶油經過攪拌，打入大量空氣，讓口感變鬆軟。雞蛋得慢慢加才會跟奶油乳化，讓味道更濃愈，奶粉就能登場！就連加麵粉，也要動作輕柔，小心翼翼就是怕擠壓出空氣。業者李典恆：「對因為我們不能壓得太實，我如果壓得太用力的話，它空氣就被我擠掉了。」

廣告 廣告

過年伴手禮！ 糕餅老店二代改良鳳凰酥 鹹蛋黃內餡「會流心」

糕餅老店第二代花半年研發出流心酥（圖／民視新聞）





鳳梨內餡，包入流心鹹蛋黃，再用外皮包起來，這是第二代老闆，接棒後花了半年，研發出來的。業者李典恆：「因為我很喜歡吃港式的奶黃包，想說這個流心餡能不能，包到我們台灣傳統的鳳梨酥裡面，把鹹蛋黃先磨成粉，然後我們跟麥芽糖，還有天然奶油去熬煮。」

過年伴手禮！ 糕餅老店二代改良鳳凰酥 鹹蛋黃內餡「會流心」

業者增加人手全力趕工（圖／民視新聞）





芋頭口味，外皮得包入酥皮，來回桿開，才有千層口感。不過，今年過年比較晚，訂單幾乎都壓到年前兩周，也增加業者的趕工壓力。業者李典恆：「像今年我觀察到說，前期它比較沒有這麼多訂單，好像都推到後期，像我們目前現在，二十幾號我們訂單就暴增。」人力增加40%，還要輪班，才能勉強消化訂單，迎接過年旺季。





原文出處：過年伴手禮！ 糕餅老店二代改良鳳凰酥 鹹蛋黃內餡「會流心」

更多民視新聞報導

漫步懷舊北投不只百年湯屋 更有只泡手的迷你溫泉

宮廟大火燒毀全部神像 唯有這4樣東西完好如初

總預算沒過「國旅補助」落空？觀光署說話了 5項優惠方案一次看

