過年來圖書館尋寶！岡山分館「搶救紅包」限時登場

春節搶救紅包大作戰活動

高雄市立圖書館岡山文化中心分館宣布，將於民國 115 年 2 月 10 日起舉辦「搶救紅包大作戰」春節限定創意尋寶活動。該機構表示，此次活動旨在透過遊戲化參與方式，將圖書館空間轉化為具備趣味性的探索場域，鼓勵民眾在農曆年前走進圖書館利用資源，並在尋找紅包的過程中，進一步認識館內 2 樓及 3 樓包含期刊室、多元文化室、閱覽室在內的各類主題專區。

春節搶救紅包大作戰活動(搭配館藏特色歌仔戲)

該分館主任莊萬里指出，圖書館不僅是靜態的閱讀場所，更致力於成為充滿活力的社區參與中心。此次活動以「人人入館、書出去」為核心概念，結合春節氛圍與實地探索，期盼吸引青少年與家庭族群在參與趣味挑戰的同時，發現更多優質館藏書籍。

春節搶救紅包大作戰活動(台語小學堂專區學台語)

根據該機構公佈的活動細節，民眾需於館內指定開放空間尋獲指定數量的紅包袋，並搭配借閱 10 本館藏書籍，即可至服務台兌換限量精美贈品。活動自 2 月 10 日啟動，持續至紅包袋全數尋獲或贈品兌換完畢為止。為祝福參與民眾，每個紅包袋內均附有該館館員撰寫的吉祥話語。相關活動規則及詳細資訊，民眾可透過該分館之社群粉絲專頁查詢，且為保障參與權益，每位讀者限兌換一份贈品。

春節搶救紅包大作戰活動(館員吉祥話)

撰文、攝影／高雄市立圖書館岡山文化中心分館