過年倒數逛南門市場 可果美送限量「吃紅福袋」為民眾添好運

億長御坊南門市場總店，單筆消費滿 2,000 元，即可獲得限量「吃紅福袋」。（圖/業者提供）

【記者廖妙茜/綜合報導】 過年倒數，南門市場採買的人潮已經熱鬧到不行。各攤位前人潮滿滿，整個市場年味濃厚。今年過年前，除了準備年菜，不少民眾還多了一個新理由逛市場——把好運一起「帶」回家。

為迎接農曆新年，可果美蕃茄醬攜手南門市場老字號年菜品牌「億長御坊」，推出過年前限定的滿額贈活動，以「吃紅沾好運」活動，讓象徵喜氣的紅色不只出現在餐桌上，也成為年菜採購時的小驚喜。

活動期間自 1 月 23 日至 2 月 10 日止，民眾只要到億長御坊南門市場總店，單筆消費滿 2,000 元，即可獲得限量「吃紅福袋」乙份。現場不少正在採買年菜的民眾直呼應景，「過年本來就會挑紅色料理，現在買年菜還能拿到福袋，感覺好運直接加分」。

有消費者分享，這次福袋以過年實用小物為主，包含購物袋、蕃茄汁、新年賀卡與紅包袋，符合年節使用需求。特別是購物袋，日常也都很實用！

億長御坊長年以道地台菜年菜深受市場老饕青睞，而可果美蕃茄醬則是不少家庭料理中的常備調味。雙方此次合作，將「紅色＝好兆頭」的年節意象，延伸到實際的年菜採購與料理情境中，讓民眾在忙著準備團圓飯時，也能輕鬆把紅運一起準備到位。

此外，相關產品主打成分單純，未添加防腐劑、色素、高果糖玉米糖漿及澱粉，讓民眾在年節期間選擇紅色料理時，也能多一個安心選項。

隨著農曆新年腳步接近，南門市場採購熱度持續升溫，從餐桌上的紅色料理，到採買過程中的限時小驚喜，「吃紅」也以不同形式，融入今年過年的準備日常中。

更多活動資訊，可至「可果美」官方粉絲專頁查詢。