過年停車措施照過來 新北交通局拍板春節期間收費調整方案

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府交通局針對今（115）年2月14日至2月22日共9天的春節連假，正式發布路邊停車收費調整方案。交通局停車營運科科長王昶閔強調，為了便利民眾返鄉，全市路邊汽、機車平日收費停車格在連假期間均不計費。特別是除夕（2月16日）與大年初一（2月17日）兩天，全市所有路邊停車格不論平假日均全面暫停收費。

考量到年節採買與觀光地區的停車需求，部分行政區的假日收費路段將維持正常計費以提升周轉率。收費區域涵蓋板橋、三峽、鶯歌、三重、蘆洲、淡水、林口、五股、八里、中和、新店、金山、深坑、石碇及坪林等15個行政區。維持收費的時間區段為2月14日至2月15日（小年夜），以及2月18日（大年初二）至2月22日（大年初六）。

為優化便民服務並減少紙本單據遺失風險，民眾若在收費路段停車，可利用行動支付App或線上平台查詢。駕駛人除了能透過全國繳費網繳納費用，也可前往新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網確認是否有到期單據。透過科技化的繳費管道，民眾在連假期間可更快速地處理停車帳務，大幅降低逾期受罰的風險。

交通局分析，年前採買年貨及假期出遊將帶來龐大的人車潮，因此呼籲市民多利用大眾捷運系統前往各主要商圈。王昶閔提醒，部分路段維持收費是為了避免格位遭長時占用，讓更多車主有停車機會。駕駛人應嚴格遵守停車法規，切勿違規停放影響年節交通，在確保用路安全的前提下，共同維護順暢的春節交通環境。

照片來源：新北市政府交通局提供

