過年全家低頭滑手機？醫：長輩沉迷短影音恐陷憂鬱、焦慮

年節期間因作息調整、外出活動減少，長輩使用3C產品的頻率往往隨之增加。台北慈濟醫院精神醫學部劉芸安醫師提醒，長時間沉迷短影音可能影響身心狀態，並提供三點建議協助長輩維持良好生活節奏。

若長時間沉浸短影音，可能出現眼睛疲勞、肩頸痠痛、睡眠品質下降，以及專注力降低、情緒較易煩躁等情形。（圖／Photo AC）

相較具有完整敘事、節奏較慢的長影音，短影音多為數十秒至一分鐘的內容，視覺效果強烈且搭配個人化推播設計。劉芸安說明：「這類影音形式會啟動大腦獎賞回路系統，促使多巴胺分泌，每一次新的畫面或資訊都帶來短暫愉悅，讓大腦持續期待下一個刺激。」

劉芸安指出，若長時間沉浸其中，可能出現眼睛疲勞、肩頸痠痛、睡眠品質下降，以及專注力降低、情緒較易煩躁等情形。對長者而言，因生理機能與生活型態不同更需留意，若長期以影音內容取代實際互動，可能使情感連結減弱、孤獨感加劇，並伴隨憂鬱、焦慮等身心共病風險。

劉芸安表示，年節是調整親子互動的好時機，家人可觀察長輩使用狀況。（示意圖／Pixabay）

過年本應是家人圍坐話家常的時刻，卻常見長輩與子女各自滑著手機。劉芸安表示，年節是調整親子互動的好時機，家人可觀察長輩使用狀況。若發現長輩幾乎所有閒暇時間都以3C產品為主要娛樂，少與外界互動，或手機離身時出現焦躁不安、情緒起伏較大等情形，都是需留意的警訊。

針對此類情形，劉芸安提供三點建議。首先，避免責備、以關心代替限制，避免以命令或否定方式要求長輩「少看一點」，應從關心與陪伴出發，理解其使用3C產品背後的需求。

避免以命令或否定方式要求長輩「少看一點」，應從關心與陪伴出發，理解其使用3C產品背後的需求。（示意圖／123RF）

其次，將影音內容轉為聊天媒介，主動關心家人正在觀看的內容作為話題，將單向的影音觀看轉化為促進交流的媒介。第三，安排多元親子活動，鼓勵並陪伴家人參與散步、外出或簡單運動。

劉芸安強調，科技的關鍵在於如何善用。若能將3C產品轉化為拉近彼此距離的橋梁，透過視訊、通話等形式維繫情感，讓關心延續到日常生活，成為長輩穩定身心的重要支持。

