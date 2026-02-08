過年冰箱塞太滿 易吃壞肚子

衛福部台北醫院營養科主任李佩霓表示，過年前最常見「買太多」冰箱塞得滿滿，恐埋下食安隱憂。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

農曆春節將近，家家戶戶採買年菜辦年貨，冰箱塞得滿滿看似準備周全，卻也悄悄增加食材變質與細菌滋生的健康風險；衛福部台北醫院營養科主任李佩霓指出，年節期間常見的腸胃不適、腹瀉與食物中毒，往往不是吃壞餐桌上的菜，而是從「採買與冰箱管理」階段就已埋下食安隱憂。

李佩霓表示，過年前最常見的兩個錯誤行為，就是「買太多」與「塞太滿」；不少民眾採買年貨前未先盤點冰箱庫存，導致冷凍肉類、魚類或年節食材重複購買，食材一放就放到忘記，存放時間拉長，自然增加變質風險。她提醒，冷凍並非萬能，只是延緩腐敗，並不能讓食材永久安全。

她建議，採買前可先清點冰箱內現有食材，再依實際用餐人數與餐次規劃菜單，只購買「真正吃得完」的份量，必要時分批採買，避免一次囤積過量，食材久放變質，這樣不僅能降低食安風險，也能減輕年節期間備餐與收拾的負擔。

除買太多，冰箱「塞太滿」也是常被忽略的問題；李佩霓指出，冰箱存放建議維持約7到8分滿，保留空間讓冷空氣流通，才能確保冷藏室溫度維持在7°C以下、冷凍室在-18°C以下。若冰箱塞滿，冷度分布不均，反而容易讓細菌滋生，增加食物腐敗的機率；食材購買後先依每餐分量進行小分裝，並於容器上標示日期，落實「先進先出原則」，避免反覆解凍或放到忘記，導致食材變質，成為年節的食安地雷。

她提醒，乾貨類食材如木耳、金針、香菇，可常溫保存於陰涼乾燥處，不必全部塞進冰箱，反而有助於維持冷藏空間的穩定冷度，過年前花一點時間整理冰箱、分類食材，能有效降低年節期間的食安風險。

李佩霓強調，過年飲食安全不是靠囤積，而是靠管理，過年前先把冰箱顧好、食材規劃好，才能讓年節餐桌真正吃得安心，避免因飲食不當影響全家健康。