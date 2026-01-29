過年冰箱大爆炸？食藥署教4大訣竅「安全又保鮮」

生活中心／曾詠晞報導



隨著農曆春節的到來，家家戶戶少不了大肆採買年貨填滿冰箱，希望能延長食材的鮮度。然而，若缺乏正確的堆放邏輯，冰箱不但無法保鮮，反而會因冷氣受阻而成為微生物的天堂。對此食藥署提醒民眾，應確保冰箱內部氣流順暢，並依照食材性質進行分層管理。只要掌握「冰箱收納」的4大技巧，就能在享受豐盛年菜之餘，徹底遠離食物中毒的隱形威脅。





掌握「冰箱收納4技巧」輕鬆斷捨離！食藥署：這2食材放上層最安全

逢年過節，許多民眾喜歡提前購買食材、年菜，因此冰箱空間不夠用。（示意圖／民視資料照）

嚴控溫標與循環效能 落實定期大掃除

近日，食藥署於官方社群指出，冰箱管理的靈魂在於溫度的穩定性，建議冷藏與冷凍應分別控制在「黃金保鮮溫標」內。當有剩餘熱菜或易變質的料理時，應趁新鮮立即入庫，而非在室溫久放。此外，為了避免食材在角落放到過期，民眾應建立註記存放日期的習慣，執行先買先用的原則，並每個月進行一次除霜與大掃除，才能維持冰箱的運作效能。

食藥署分享4個小妙招，讓民眾能輕鬆整理冰箱，為新食材挪出空間。（圖／翻攝自食用玩家-食藥署臉書）

生熟食分層「上熟下生」 雞蛋蔬果擺放位置有訣竅！

在內部配置上，食藥署解析了分層存放的邏輯。為了防止生肉血水滴落造成污染，應將清潔度較高的乳製品與熟食置於最上層；而容易夾帶病菌的生肉、海鮮，則建議分裝後存放於底層。至於常見的雞蛋，建議連同原始包裝直接送入冰箱內側，而非頻繁晃動的門邊位置。蔬果類則應利用透氣包裝或原始包裝保護後安置於專屬抽屜。透過這些物理性的空間區隔，能大幅降低病菌交叉傳播的機率。

食藥署提醒民眾如何有效保存食材，分裝與標示是必不可少的重點。（圖／翻攝自食用玩家-食藥署臉書）

分裝標示鎖住新鮮度 冰箱儲藏不超過8成保健康

除了收納技巧外，落實分裝與標示更是關鍵。民眾採購後可以依據每次食用份量進行小包裝處理，並在包裝袋明顯處寫下購買日與有效期限。清潔時，利用小蘇打或酒精等居家小物，就能輕鬆去污除味。專家最後呼籲，年節備貨應斟酌採買，避免冰箱儲存量超過8成，造成冷氣循環受阻。唯有建立正確的儲存觀念，才能確保歲末年終的餐桌既豐盛又安全。

