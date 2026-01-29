過年出國小心立百病毒，前往「這些國家」不碰豬、不吃表皮破損水果

過年出國潮與南亞「立百病毒」高風險季節重疊，這種病毒尚無疫苗或核准治療藥物，致死率極高，以孟加拉為例，自 2001 年至 2025 年累計 347 例確診，其中 249 人死亡，致死率約 72.8%。我國繼日本、新加坡、南韓、泰國、印度等國後，已預告將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病，呼籲民眾赴流行地區時，應避免接觸蝙蝠與豬隻，也不可食用生椰棗樹汁或表面不完整、掉落地面的水果。

立百病毒以果蝠（狐蝠屬）為自然宿主，可經受污染的水果、椰棗樹汁或中間宿主豬隻傳染給人類，亦可在密切接觸下造成有限人傳人。其臨床症狀表現廣泛，包括無症狀、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。

疾管署監測資料顯示，立百病毒於 1998 年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡亦曾出現疫情。近年世界衛生組織評估，雖全球風險仍屬低度，但印度、孟加拉及周邊地區有持續發生風險。

印度：南部為主要熱點，今年東部爆醫院內感染

印度自 2001 年即有疫情紀錄，2018 年後以南部喀拉拉州為主要熱點，歷年至少發生 9 次獨立疫情事件，多為小規模疫情，部分為院內感染。今年截至 1 月 25 日，東部西孟加拉州通報 5 例確診，皆為醫護人員，與同一家私人醫院相關，其中 2 人病況危重入住加護病房，正實驗性使用新冠肺炎藥物「瑞德西韋」，另已匡列約 100 名接觸者。

疾管署長羅一鈞指出，事後疫調發現，印度 2 名重症個案 12 月曾照顧過出現立百病毒症狀不幸死亡的 55 歲女性，該個案的家人稱其發病前生飲過椰棗樹汁，研判可能經由蝙蝠與椰棗汁的傳染途徑感染，再將病毒帶進醫院，傳染給相關醫護。

孟加拉：疫情朝全年化、全國化擴散

孟加拉也是全球立百病毒最主要的流行國之一。近 10 年除 2023 年外，每年病例數皆低於 10 例，但截至 2025 累計報告 347 例，其中 249 例死亡，死亡率約 72.8％。調查指出，約 47% 的患者曾飲用生椰棗樹汁，29% 屬人傳人感染。

疾管署主任郭宏偉表示，該國疫情原具明顯季節性，集中於 12 月至翌年 5 月，與椰棗汁採集季吻合；然而去年 8 月首次於南部波拉島檢測到病例，顯示傳播不再侷限於冬春季與少數地區。至今全國 64 個縣中已有 35 個縣曾通報病例，流行型態呈現由「季節性、局部性」向「全年化、全國化」擴散的趨勢。

我國將列法定傳染病，當地旅遊注意「不做這些事」

考量致死率高、國際疫情持續，疾管署已預告將立百病毒感染症納入第五類法定傳染病，加強邊境與醫療通報、隔離與檢驗量能。羅一鈞提醒，研究發現，立百病毒在溫暖環境中於水果或果汁可存活約 3 天，在椰棗樹汁則可達 7 天，因此提醒民眾前往印度、孟加拉等流行地區時，應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被污染的環境與物品，並不喝生椰棗樹汁，不食用表皮軟的、破損或掉落地面等可能被蝙蝠啃咬的水果。

文／周佩怡、圖／巫俊郡