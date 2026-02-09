過年出國掃貨瘦瘦針？減重醫列常見5大風險

▲過年出國順道買瘦瘦針？減重醫師醫師點5大風險：能買到藥、不代表適合自己。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 春節過年假期將至，不少人會安排出國走走、放鬆心情，而近期超夯的瘦瘦針，有網友分享從日本「掃貨」猛健樂的心得，對此，新竹初日診所院長魏士航提醒，先不論海關入境規定，這類藥物若未經專業評估與醫療追蹤，自行購買、施打或調整劑量，風險恐怕不只是噁心、便祕等不適症狀，強調「、能買到藥 不代表適合自己」。

魏士航醫師根據研究與臨床觀察，整理出民眾出國自行購買瘦瘦針時，最常見的五大風險：

廣告 廣告

風險一：劑量使用錯誤，是 FDA 通報暴增主因

魏士航醫師指出，一篇發表於《Healthcare》期刊的研究，回溯分析美國 FDA 不良事件通報系統（FAERS）近 6.6 萬筆資料，發現與 Tirzepatide（GLP-1/GIP 雙重受體促效劑）相關的通報數，從 2022 年的不到 5 千件，增加到 2024 年超過 3.7 萬件。

其中成長最快、最常見的不良事件，並非罕見副作用，而是「用藥劑量錯誤」，包含施打劑量不正確、重複施打、漏打，以及施打時程混亂。

風險二：台日劑型設計不同，容易混淆用法

魏士航醫師舉例，近期社群討論度最高的猛健樂，在台灣與日本的實際給藥設計就有所不同。

台灣目前核准使用的是多劑量預充填筆設計，每支筆內含 4 個固定週劑量，同一支筆供同一位病人連續使用四週，每週使用一次，用完四次後整支丟棄；而日本常見的則是每週一支的單劑量注射筆，通常一盒提供兩支，每週用完一支即丟棄。

若民眾未充分理解劑型差異，自行購買後很容易在實際使用時發生混淆。

風險三：未依劑量遞增機制，自行加量或跳階

魏士航醫師說明，所有 GLP-1 相關藥物都有明確的劑量遞增機制。以猛健樂為例，起始劑量為 2.5 mg，每週一次、連續 4 週，主要是讓身體適應藥物，再依個人耐受度與反應，決定是否調整劑量，最高至15mg

每一次劑量調整，都應透過醫師評估並觀察身體反應，而非自行「覺得沒效就加量」，更不建議跳過中間劑量。

風險四：劑量不足或漏打，導致效果打折與復胖

研究也顯示，「意外劑量不足」與「漏打」同樣是常見錯誤。這類情況雖然不一定立刻引發明顯不適，卻會讓療效大打折扣，減重進度停滯，甚至因感受不到效果而中途放棄治療，增加復胖風險。

對於本身有血糖問題的人來說，不穩定的給藥節奏，也可能導致血糖波動變大。

風險五：自行調整劑量，恐引發嚴重併發症

自行增加或調整劑量，被醫界視為高風險行為。去（2025）年發表於《Cureus》期刊的一則臨床案例指出，一名 39 歲男性因自行購買 Tirzepatide，並在缺藥情況下跳過原本的劑量階段、直接加打高劑量，最終引發極度低血糖、骨髓抑制、敗血症與多重器官衰竭，被送進 ICU 治療長達 25 天。

此外，魏士航醫師也提醒，這類藥物對保存溫度有明確要求，若在跨國攜帶與保存過程中缺乏完善的溫控管理，可能影響藥效，甚至增加污染風險。

魏士航強調，瘦瘦針並非一般保健品，能買到藥，不代表一定適合自己。若自行購買、缺乏後續醫療追蹤，減重過程反而容易出現偏差。尤其過年期間聚餐多、作息容易被打亂，若擔心飲食失控，與其急著嘗試藥物，不如先從飲食選擇、進食節奏與生活作息著手，讓身體先回到相對穩定的狀態。等年假結束後，再到醫療院所接受完整評估與專業建議，反而更有助於後續規劃。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

瘦瘦針傷身？食藥署：21件疑似不良反應通報、尚無新增風險趨勢

打完瘦瘦針月經失調！中醫師揭真正關鍵 示警3個月沒來不得忽視

瘦瘦針風險被忽視？美國已產生大規模訴訟 醫列悲劇發生的原因