過年出國換護照注意！北部預約要等到4月 現場排隊3小時起跳

不少民眾規劃在過年期間出國，因此近日準備換護照，導致外交部各地辦事處人潮擠爆，最誇張的實屬北部的外交部領事事務局，如果在網路預約，最快要4月才有空位，如果要現場排隊，至少要耗時約3至4小時。

現在想辦護照，網路預約竟然要等到4月。（圖／資料照）

有網友近日要換發護照時才發現，近期網路預約的日期都額滿，北部最快4月中才能預約，因此決定直接到現場排隊，沒想到現場人超多，自己早上9時許抽號碼牌，大約等了2個小時才輪到，後續離開時現場人滿為患，排隊抽號碼牌的人還排到外面去，網友建議，如果想要現場排隊換發護照，最好一開門就到現場抽號碼牌。

上外交部領事局官網實際操作，如果要預約北部的外交部領事事務局辦護照，最快要等到4月20日才能預約；中部則是3月，但過年早過了，如果是要趕在新年出國的人，根本來不及；如果想趕在過年前，除非自己到現場排，不然就是得預約雲嘉南、東部的辦事處，才有機會在過年前拿到新護照。

想要過年前拿到護照，預約雲嘉南、中部才有機會。（圖／取自外交部領事局）

