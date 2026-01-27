過年出國注意！申辦護照易塞車時段曝光 海外旅遊警示新增「被送中」風險

農曆新年在即，外交部領事事務局長鄭正勇今（27）日提醒，民眾申辦護照可依照自身情況，多多利用不同遞件管道，而現場排隊辦照人潮通常在3個時間點需要等候，建議可使用領事局官網查詢等待人數作為參考；另一方面，有關中國「跨境鎮壓」、「送中」風險，領事局近期也更新官網旅遊警示說明欄，增加相關國家是否有與中國簽署引渡協定，提供國人參考出國風險。

外交部今日召開例行記者會，鄭正勇業務報告時提醒，農曆新年連假將於2月14日至20日到來，若國人在假期間有出國旅行計畫，務必提早確認護照在出發前仍有6個月以上效期；而申辦護照也務必在春節連假前最後上班日2月13日領照，以免影響出國行程，外交部領事事務局及各區辦事處春節期間將暫停服務，若有急難救助案件，可洽外交部緊急聯絡中心尋求協助。

有關近期傳出有國人在護照內頁蓋上「吉伊卡哇」印章一事，鄭正勇特別提醒，由於護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，如果護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，就構成護照污損，應即申換新護照，以免影響入出國權益。

申辦護照不同管道一次看 現場排隊易久候時段曝光

對於申辦護照人潮因假期將至排起長隊，鄭正勇指出，民眾申辦護照可依照自身情況，多多利用不同遞件管道，如首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近的戶政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」方式送件；非首次申辦護照者除了親自辦理，也可依規委託符合條件的親屬、同事及同學代為送件，並採臨櫃辦理或旅行社代為送件，或事先上網使用「個人申辦護照網路填表預約系統」填妥表格並上傳數位照片，預約遞件日期及時段。

春節長假不少人安排出國旅遊，外交部說明申辦注意事項。（資料照，洪煜勛攝）

鄭正勇續指，只要是在台有戶籍的成年人、現持護照已過期或效期不足6個月、護照基本資料頁的個人記載事項也無需變更，就可以使用「自然人憑證」，在外交部領事局「有條件式線上申換護照系統」網頁線上申換護照，完成線上繳費，等待10個工作天後，申請者本人即可攜帶收據、國民身分證，以及尚未超過效期的舊護照，親自前往領取新護照，但此措施目前尚不適用於速件申辦。

值得注意的是，《風傳媒》今日實際查詢領事局個任申辦護照網路填表及預約系統，發現除了東部辦事處及雲嘉南辦事處1月底尚有空檔，南部辦事處得等到2月初、中部辦事處要等到3月初，北部預約甚至直到4月下旬才有空檔。而關於現場排隊申辦，鄭正勇表示，周末或假日後第一個上班日通常人潮較多，鄰近中午用餐時段也因輪班服務而需時等候，建議可至領事局官網查詢「申辦護照現場等待人數」，除了東部辦事處因受理件數較少，未在官網顯示資訊，其餘可作現場等候時間參考。

領事局更新旅遊警示 加列有無與中國簽訂引渡條約

另一方面，鄭正勇提到，為利旅外國人及時掌握旅遊目的地警示資訊，外交部依據「外交部發布國外旅遊警示參考資訊指導原則」，透過駐外各館處隨時掌握駐在國及兼轄地區的旅遊安全情勢，倘有任何影響國人安全突發事件，立即通報外交部發布旅遊警示，供民眾出國商旅規畫的參考；而現行國外旅遊警示分級表分為灰色提醒、黃色注意、橙色避免前往及紅色儘速離境四級。

鄭正勇說明，現行國外旅遊警示分級，評估項目包括個別國家的基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等，但外交部發布的「旅遊警示」除了提供有關當地重大突發事件，如暴動、戰亂、政變、天災、恐怖攻擊及重大傳染疫情等，影響國人商旅安全的資訊，近期也更新提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供國人參考。



