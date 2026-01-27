過年出國2/13前記得領護照！外交部「教1招」快速申換免排3小時

記者陳思妤／台北報導

農曆春節9天連假，不少國人規劃出國旅遊，但如果要換發護照，北部網路預約已經要等到4月，而若是要現場排隊恐要等3小時以上。外交部領事事務局今（27）日提醒，已提出申請換發護照者，記得務必在2月13日前領取護照，以免影響後續出國行程。此外，在台設有戶籍的成年人，若護照基本資料頁的個人記載事項不需要更改的話，就可以使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁來申請換發護照。

外交部今天舉行例行記者會，領事事務局長鄭正勇表示，農曆春節連續假期自2月14日至2月22日將至，國人在假期中如有出國旅行的計畫，請先預備、提早確認所持護照在出發前仍有六個月以上的效期。另外，由於護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋戳記。如果護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，就構成護照污損，應即申辦新護照，以免影響出國權益。

鄭正勇提醒，已提出申請換發護照者，也請記得務必在春節連續假期最後上班日，也就是2月13日領照，以免影響後續出國行程。農曆春節連續假期期間，外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處將暫停對外服務。如有急難救助案件，請洽外交部急難救助聯絡中心，電話是0800-085-095尋求協助。

此外，為便利民眾申換護照，領務局特別提醒民眾，依自身情況多加利用不同的管道遞件。

（一）首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近的戶政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」（一站式服務）方式送件；非首次申辦護照者除親自辦理外，也可依規定委託符合條件的親屬、同事及同學代為送件，並採臨櫃辦理或旅行社代為送件，或事先上網使用「個人申辦護照網路填表預約系統」填妥表格並上傳數位照片，預約遞件日期及時段！

（二）只要是在台有戶籍的成年人、現持護照已過期或效期不足6個月、護照基本資料頁的個人記載事項也不需變更的話，就可以使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁（https://epass.boca.gov.tw） 線上申換護照，完成線上繳費，等待10個工作天後，申請者本人即可攜帶收據、國民身分證，以及尚未超過效期的舊護照，親至指定的外交部領事事務局，或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照，歡迎符合條件的民眾多加利用。

領務局特別提醒，這項措施目前不適用於速件申辦；另週末或假日後第一個上班日通常人潮較多，鄰近中午用餐時段也因輪班服務而需時等候，建議可至領務局官網查詢「申辦護照現場等待人數」（東部辦事處因受理件數較少，未在官網顯示資訊），作為現場等候時間之參考！

領務局也請國人在出國前應做完善的準備，除確認護照效期至少六個月以上，以及到領事事務局網站查閱準備前往國家的簽證及入境相關資訊外，也應該投保海外旅遊保險。建議應該涵蓋有意外險、疾病就醫、緊急救援及旅遊不便等服務，降低國人旅外的風險以及財務的負擔。

為加強國人旅外急難救助服務，領務局桃園機場辦事處設有「外交部緊急聯絡中心」，全年無休、每天24小時都有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件，以落實外交部為民服務、不打烊的宗旨。該中心設置兩支專線電話：國內免費電話「旅外國人急難服務專線」，電話是0800-085-085（諧音是：您幫幫我、您幫幫我）；海外付費請撥當地國際碼加886-800-085-095。國人在海外遭遇急難時，可透過該專線電話尋求聯繫協助。

