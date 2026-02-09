過年出門不能上廁所好緊張？一文看懂「膀胱過動症」怎麼緩解 讓你春節塞車不焦慮

膀胱過動症是什麼，你聽過嗎？春節將至，許多人都會開車返鄉與親友團圓，不過望著塞了長長車龍的國道，總是尿急到忍不住。你可能也曾遇過，明明沒喝多少水就想尿尿、尿意一來就急迫難忍的情況，要當心問題可能出在「膀胱過動症」。究竟膀胱過動症原因、症狀有哪些？怎麼自我檢測？治療方式有哪些？可以吃什麼？按摩哪些穴位可以緩解？跟著Yahoo顧健康一起來了解，避免隨時隨地尿急的窘迫情形！

膀胱過動症雖然不是一種特定的疾病，但卻會大大降低生活品質，無論是工作或旅行，都會受到影響，如有類似症狀，務必盡快就醫。（示意圖／Getty Images）

膀胱過動症原因是什麼？症狀有哪些？

綜合台大醫院健康電子報、台北榮民總醫院泌尿部資料，所謂的膀胱過動症是症候群，而非一種疾病。排除尿道感染、代謝性的因素（如尿崩症）、其他泌尿道或神經學疾病後，因膀胱過度敏感或異常收縮，出現頻尿、夜尿、尿急、急迫性尿失禁等四大症狀（可能單獨出現或合併出現），都可以算是膀胱過動症，是一種常見但容液被忽略的疾病，不僅令人感到困窘，還會干擾正常健全的生活。

頻尿（frequency）：指一天解尿次數8次以上。

夜尿（nocturia）：晚上起來解尿2次或2次以上。

尿急（urgency）：突然產生強烈想解尿的感覺，完全無法忍耐。

急迫性尿失禁（urge incontinence）：想解尿時，來不及到廁所就尿出來。

安南醫院婦產科醫師鄭又慈說明，台灣約有15％女性民眾為膀胱過動症所苦，且隨著年齡越大、比例越高，「但年輕女性也要留意，因為依然存在膀胱過動症的機率。」

膀胱過動症如何自我檢測？

膀胱過動症屬於私密的話題，通常難以對他人啟齒，這時候自我檢測就很重要。中國醫藥大學附設醫院婦女泌尿科主任鄒頡龍指出，要知道是否有膀胱過動症的問題、情況是否嚴重，可以填寫下列「膀胱過動症症狀指標（OABSS）」四大問題，藉由計算分數，了解自身膀胱過動的情形。鄒頡龍醫師表示，指標中的四大問題最高分數為15分，讀者朋友若總分超過5分，建議考慮接受治療。

01：早上起床後到睡前為止，大約要小便幾次？

7次以下：0分

8～14次：1分

15次以上：2分

02：晚上就寢後到早上起床為止，大約要醒來小便幾次？

無：0分

1次：1分

2次：2分

3次以上：3分

03：您多常有突然想要小便，且這種感覺難以延遲（難以憋住）？

無：0分

每周少於1次：1分

每周1次以上：2分

每天1次左右：3分

每天2～4次：4分

每天5次以上：5分

04：您有多常因尿急難以延遲（難以憋住）而漏尿？

無：0分

每周少於1次：1分

每周1次以上：2分

每天1次左右：3分

每天2～4次：4分

每天5次以上：5分

膀胱過動症治療方式有哪些？有藥物能控制嗎？

統整長庚醫院婦產部副部長梁景忠、仁愛醫院、恩主公醫訊衛教資料，膀胱過動症的治療方式可分為行為治療、藥物治療和侵襲性治療三大類。在所有的治療當中，行為治療是重中之重，不論疾病嚴重度，在經過行為治療後，都會有不同程度的改善。

行為治療

改變飲食習慣： 維持適當的喝水量，並避免茶、咖啡、酒類、汽水等利尿或刺激性飲品及高糖分的精緻食物，因為過胖也會加劇膀胱過動症的症狀。

訓練膀胱： 逐漸延長排尿間隔時間，能增加膀胱儲尿的功能。正確的做法是急尿感產生時，可先評估是否為假訊號。假如距離上次排尿才過數10分鐘，且期間並無大量飲水，可推測膀胱應該沒有太多尿液，此時就可以試著忍耐、分散注意力，久了就能改變生理時鐘並調整排尿的習慣。

進行骨盆底肌肉訓練（凱格爾運動）：想放屁時試著憋住，但要記得，這個動作的關鍵在於吐氣提肛（會陰），而非吸氣縮腹、提臀。友善提醒，此項運動較為私密，患者自學往往效果不彰，建議交由專業合格的物理治療師指導，或輔以生物回饋訓練，以確認訓練效果。

凱格爾運動做法。（截圖取自／中榮醫訊第319期）

藥物治療（主要有兩種）

抗毒蕈鹼藥物（Antimuscarinics）： 治療膀胱過動症的第一線藥物，亞東醫院婦產部醫師陳奐樺解釋，其作用機轉是阻斷人體內的神經傳導物質，以減少膀胱的不自主收縮，減輕急尿或頻尿的症狀。不同的抗毒蕈鹼藥物（如oxybutynin、solifenacin、tolterodine等）會有不同的效果，可能伴隨口乾、舌燥、複視、便祕或暈眩等副作用；因此認知缺損、青光眼或合併嚴重尿路阻塞的病患，務必在醫師指導下謹慎使用。

β-3腎上腺素受體作用劑（Beta-3 adrenergic receptor agonist）：例如 mirabegron。服用後可讓逼尿肌放鬆，增加膀胱儲尿量，進而改善急尿的症狀。比較少口乾、頭痛、便祕的症狀，但有可能血壓些許增加、頭痛，所以嚴重高血壓者並不適用。

侵襲性治療

膀胱灌注抗毒蕈鹼藥物，或是注射肉毒桿菌。

骨盆底電刺激以達到神經調節的治療，比如推薦椎神經刺激儀（sacral neuromodulation）、經皮脛神經刺激器（posterior tibial nerve stimulation）。

手術治療，方式包含腸道膀胱擴大整形術、逼尿肌肌肉切除術、膀胱切除術等，主要適用在其他治療都無效的患者。

膀胱過動症吃什麼可以改善？哪些食物最好別吃？

維尚泌尿科診所醫師白彞維指出，過多高熱量食物造成體重增加，會讓膀胱過動症症狀惡化。建議選擇含有高營養價值、熱量相對低的食物，像是蔬菜、水果、穀類、魚、瘦肉、家禽肉、無脂或低脂牛奶與奶製品，有助於保持體重。至於已超重者，減肥有助於減少膀胱過動的症狀。

另一方面，含酒精飲料、碳酸飲料、人工含糖飲料、含咖啡因飲料、咖啡（包括低咖啡因類）、番茄和番茄製品、柑橘類水果及果汁、高度辛香味食品、玉米糖漿、蜂蜜、巧克力等食物，都要盡量避免。

不少膀胱過動症的患者，可能會因為過於頻尿而不敢喝水。白彞維醫師提醒，喝太多水會導致小便頻繁，喝太少則會產生濃縮、深色、重氣味的尿液。掌握適當的喝水量很重要，建議每天可以喝約1500～2000ml。水之外，蔓越莓、葡萄、蘋果、櫻桃等果汁也有益膀胱，可以適量食用。

膀胱過動症緩解怎麼做？按摩穴位要按哪裡？

依膀胱過動症症狀給予藥物治療之外，中醫師游鎧縵建議，患者平常可以按摩位於肚臍下方1.5寸、約2隻手指的「氣海穴」，以及肚臍下方3寸、約4隻手指的「關元穴」。

氣海穴、關元穴的位置。（截圖取自／中榮醫訊第319期）

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

