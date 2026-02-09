過年出門不能上廁所好緊張？一文看懂「膀胱過動症」怎麼緩解 讓你春節塞車不焦慮
膀胱過動症是什麼，你聽過嗎？春節將至，許多人都會開車返鄉與親友團圓，不過望著塞了長長車龍的國道，總是尿急到忍不住。你可能也曾遇過，明明沒喝多少水就想尿尿、尿意一來就急迫難忍的情況，要當心問題可能出在「膀胱過動症」。究竟膀胱過動症原因、症狀有哪些？怎麼自我檢測？治療方式有哪些？可以吃什麼？按摩哪些穴位可以緩解？跟著Yahoo顧健康一起來了解，避免隨時隨地尿急的窘迫情形！
膀胱過動症原因是什麼？症狀有哪些？
綜合台大醫院健康電子報、台北榮民總醫院泌尿部資料，所謂的膀胱過動症是症候群，而非一種疾病。排除尿道感染、代謝性的因素（如尿崩症）、其他泌尿道或神經學疾病後，因膀胱過度敏感或異常收縮，出現頻尿、夜尿、尿急、急迫性尿失禁等四大症狀（可能單獨出現或合併出現），都可以算是膀胱過動症，是一種常見但容液被忽略的疾病，不僅令人感到困窘，還會干擾正常健全的生活。
頻尿（frequency）：指一天解尿次數8次以上。
夜尿（nocturia）：晚上起來解尿2次或2次以上。
尿急（urgency）：突然產生強烈想解尿的感覺，完全無法忍耐。
急迫性尿失禁（urge incontinence）：想解尿時，來不及到廁所就尿出來。
安南醫院婦產科醫師鄭又慈說明，台灣約有15％女性民眾為膀胱過動症所苦，且隨著年齡越大、比例越高，「但年輕女性也要留意，因為依然存在膀胱過動症的機率。」
膀胱過動症如何自我檢測？
膀胱過動症屬於私密的話題，通常難以對他人啟齒，這時候自我檢測就很重要。中國醫藥大學附設醫院婦女泌尿科主任鄒頡龍指出，要知道是否有膀胱過動症的問題、情況是否嚴重，可以填寫下列「膀胱過動症症狀指標（OABSS）」四大問題，藉由計算分數，了解自身膀胱過動的情形。鄒頡龍醫師表示，指標中的四大問題最高分數為15分，讀者朋友若總分超過5分，建議考慮接受治療。
01：早上起床後到睡前為止，大約要小便幾次？
7次以下：0分
8～14次：1分
15次以上：2分
02：晚上就寢後到早上起床為止，大約要醒來小便幾次？
無：0分
1次：1分
2次：2分
3次以上：3分
03：您多常有突然想要小便，且這種感覺難以延遲（難以憋住）？
無：0分
每周少於1次：1分
每周1次以上：2分
每天1次左右：3分
每天2～4次：4分
每天5次以上：5分
04：您有多常因尿急難以延遲（難以憋住）而漏尿？
無：0分
每周少於1次：1分
每周1次以上：2分
每天1次左右：3分
每天2～4次：4分
每天5次以上：5分
膀胱過動症治療方式有哪些？有藥物能控制嗎？
統整長庚醫院婦產部副部長梁景忠、仁愛醫院、恩主公醫訊衛教資料，膀胱過動症的治療方式可分為行為治療、藥物治療和侵襲性治療三大類。在所有的治療當中，行為治療是重中之重，不論疾病嚴重度，在經過行為治療後，都會有不同程度的改善。
行為治療
改變飲食習慣：維持適當的喝水量，並避免茶、咖啡、酒類、汽水等利尿或刺激性飲品及高糖分的精緻食物，因為過胖也會加劇膀胱過動症的症狀。
訓練膀胱：逐漸延長排尿間隔時間，能增加膀胱儲尿的功能。正確的做法是急尿感產生時，可先評估是否為假訊號。假如距離上次排尿才過數10分鐘，且期間並無大量飲水，可推測膀胱應該沒有太多尿液，此時就可以試著忍耐、分散注意力，久了就能改變生理時鐘並調整排尿的習慣。
進行骨盆底肌肉訓練（凱格爾運動）：想放屁時試著憋住，但要記得，這個動作的關鍵在於吐氣提肛（會陰），而非吸氣縮腹、提臀。友善提醒，此項運動較為私密，患者自學往往效果不彰，建議交由專業合格的物理治療師指導，或輔以生物回饋訓練，以確認訓練效果。
藥物治療（主要有兩種）
抗毒蕈鹼藥物（Antimuscarinics）：治療膀胱過動症的第一線藥物，亞東醫院婦產部醫師陳奐樺解釋，其作用機轉是阻斷人體內的神經傳導物質，以減少膀胱的不自主收縮，減輕急尿或頻尿的症狀。不同的抗毒蕈鹼藥物（如oxybutynin、solifenacin、tolterodine等）會有不同的效果，可能伴隨口乾、舌燥、複視、便祕或暈眩等副作用；因此認知缺損、青光眼或合併嚴重尿路阻塞的病患，務必在醫師指導下謹慎使用。
β-3腎上腺素受體作用劑（Beta-3 adrenergic receptor agonist）：例如 mirabegron。服用後可讓逼尿肌放鬆，增加膀胱儲尿量，進而改善急尿的症狀。比較少口乾、頭痛、便祕的症狀，但有可能血壓些許增加、頭痛，所以嚴重高血壓者並不適用。
侵襲性治療
膀胱灌注抗毒蕈鹼藥物，或是注射肉毒桿菌。
骨盆底電刺激以達到神經調節的治療，比如推薦椎神經刺激儀（sacral neuromodulation）、經皮脛神經刺激器（posterior tibial nerve stimulation）。
手術治療，方式包含腸道膀胱擴大整形術、逼尿肌肌肉切除術、膀胱切除術等，主要適用在其他治療都無效的患者。
膀胱過動症吃什麼可以改善？哪些食物最好別吃？
維尚泌尿科診所醫師白彞維指出，過多高熱量食物造成體重增加，會讓膀胱過動症症狀惡化。建議選擇含有高營養價值、熱量相對低的食物，像是蔬菜、水果、穀類、魚、瘦肉、家禽肉、無脂或低脂牛奶與奶製品，有助於保持體重。至於已超重者，減肥有助於減少膀胱過動的症狀。
另一方面，含酒精飲料、碳酸飲料、人工含糖飲料、含咖啡因飲料、咖啡（包括低咖啡因類）、番茄和番茄製品、柑橘類水果及果汁、高度辛香味食品、玉米糖漿、蜂蜜、巧克力等食物，都要盡量避免。
不少膀胱過動症的患者，可能會因為過於頻尿而不敢喝水。白彞維醫師提醒，喝太多水會導致小便頻繁，喝太少則會產生濃縮、深色、重氣味的尿液。掌握適當的喝水量很重要，建議每天可以喝約1500～2000ml。水之外，蔓越莓、葡萄、蘋果、櫻桃等果汁也有益膀胱，可以適量食用。
膀胱過動症緩解怎麼做？按摩穴位要按哪裡？
依膀胱過動症症狀給予藥物治療之外，中醫師游鎧縵建議，患者平常可以按摩位於肚臍下方1.5寸、約2隻手指的「氣海穴」，以及肚臍下方3寸、約4隻手指的「關元穴」。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※膀胱過動症的藥物治療（台大醫院健康電子報）
※難以控制的膀胱～淺談膀胱過動症（台北榮民總醫院泌尿部）
※台灣約15%女性受「膀胱過動」所苦 醫籲調整生活習慣、骨盆訓練（台南市立安南醫院）
※《膀胱不靈光》常常有尿急感或想找廁所!?我就是膀胱過動症嗎?_鄒頡龍醫生（台中市立老人復健綜合醫院）
※膀胱過動症（台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會）
※膀胱過動症（仁愛醫院）
※治療膀胱過動症的方法（恩主公醫訊）
※常常跑廁所好困擾？淺談膀胱過動症（中榮醫訊第319期）
※頻尿超痛苦 談女性膀胱過動症（亞東紀念醫院）
※對於膀胱過動症患者，飲食跟症狀到底有沒有關係？（維尚泌尿科診所）
其他人也在看
脂肪肝救星！醫曝「2蔬菜」神組合 這吃法排毒效果翻倍
脂肪肝、肝指數異常現已成為不少民眾的困擾，功能醫學臨床觀察指出，許多患者在發現脂肪肝或長期感到疲勞時，第一時間往往詢問是否需要服用保肝藥物或補充保健品，但醫師更關注的，其實是日常飲食內容，「大花椰菜、青花椰苗」就被點名是解毒的天然食材。
口臭怎麼刷都沒用？醫揭「意想不到真兇」 很多成年人中鏢卻不知道
「怎麼刷再多次牙，口臭問題還是揮之不去？」35歲的陳小姐從事業務工作，近半年來總覺得喉嚨卡卡的，明明認真刷牙漱口，嘴裡卻還是有難聞的氣味。她原以為是牙周病作怪，看了好幾次牙醫都沒改善，後來在朋友建議下到耳鼻喉科檢查，才發現原來是扁桃腺結石在作祟。 什麼是「扁桃腺結石」? 台安醫院耳鼻喉科袁聖博醫師指出，扁桃腺表面佈滿許多稱為「隱窩」的小凹洞，當食物殘渣、口水分泌物、死亡細胞和口腔細菌聚集在這些隱窩中，逐漸鈣化堆積後就會形成結石。這些結石通常呈現淡黃色或米白色的顆粒狀，大小從米粒到豌豆都有可能。扁桃腺結石主要由細菌屍體和食物殘渣等有機物混合少量鈣鹽組成，質地相對較軟，袁聖博醫師表示，其中的厭氧菌會產生硫化物，帶來類似臭豆腐的腐敗氣味，這就是患者常出現難以消除口臭的主因。扁桃腺結石好發於20歲至70歲的成年人，兒童較為少見。 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭 預防這樣做 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭，即使努力刷牙漱口也無法改善。袁聖博醫師說明，患者經常感覺喉嚨有東西卡住、吞嚥時不順暢，有時會出現喉嚨疼痛、味覺異常等症狀，甚至在咳嗽或打噴嚏時突然吐出帶有強烈臭味的小顆粒。小型結石可能在咳嗽或
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
陳宗彥傳腦動脈瘤破裂！醫：4成患者1週前曾現「1徵兆」
行政院前發言人陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，傳出疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。醫師提醒，約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週會出現「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。
早餐地雷別踩！吃錯脂肪肝、大腸癌恐上身 醫曝最佳吃法
好的早餐可以開啟一整天的活力，不過長期吃錯早餐可能會讓你的健康打折，不僅有高血糖風險還有脂肪肝危機，大腸癌風險也會大增！醫師同時提醒，若是因為減肥而跳過早餐，長期下來也會有健康危機。
做不到168斷食？專家揭「兩餐之間不吃」就可解毒 不必挨餓！
間歇性斷食近年被許多人視為排毒養生的方法，但營養醫學醫師劉博仁指出，對代謝指數正常的健康族群而言，做到不吃零食、拒絕宵夜、三餐營養均衡，就已經是最基本且有效的養生之道，並非所有人都需要執行168斷食。
日男切完攝護腺！才知醫「手滑」貼錯病例 院方道歉了
日男切完攝護腺！才知醫「手滑」貼錯病例 院方道歉了
抗老不用狂補！研究揭老化真相 醫：顧好3大關鍵器官
台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到...
一喝酒就臉紅的人中風風險高？醫揭「致命基因風險」
生活中心／綜合報導尾牙季到了，不少公司、朋友聚餐一場接一場，餐桌上少不了喝酒助興，但也常看到有人才喝幾口，臉、脖子甚至全身立刻通紅。多數人以為只是酒量差，但其實這與「酒精不耐症」體質有關。國內研究指出，台灣約有47%人口帶有相關基因，比例居全球之冠，而這不只是攸關喝酒不舒服，還可能和腦中風提早報到有關。
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
便利商店店員職業傷害曝！「足底筋膜炎」成隱形殺手
29歲的小雯在便利商店工作已經5年，最近每天早上起床腳一踩地就痛得像針刺，走幾步後稍微好轉，但站櫃檯超過2小時又開始隱隱作痛。下班時不只腳底痛，連腰也僵硬得直不起來。
6個月嬰兒第一次喝牛奶竟休克 醫：近5年來這類過敏愈來愈多
一位心急如焚的媽媽，帶著六個月大的小嬰兒，來到林口長庚醫院急診室，嬰兒極度虛弱，整個臉都腫了起來，身體出現甚多蕁麻疹的紅...
水果吃太多會飆血糖、糖尿病？名醫4字解答！快看最新飲食指南
蔬果有益健康，但有些人擔心吃太多水果會危害健康。醫師王介立表示，根據官方調查，絕大多數性別、年齡層的台灣人，攝取水果的份數都未達標準，因此，結論是「根本沒有」吃太多這個問題。「因此，當我說出『要多吃水果』這句話時，我完全不覺得我是在做壞事。」
不吃早餐「4大代價曝光」恐全面摧毀健康 亂吃釀大腸癌、脂肪肝
許多上班族習慣以麵包、三明治搭配奶茶解決早餐，卻未察覺長期攝取高糖與加工肉品，可能導致高血糖、脂肪肝，甚至提升大腸癌風險。新悅中醫診所林雅瑩中醫師指出，若為減肥而省略早餐，對身體造成的傷害更為全面。
對抗脂肪肝！「雙星蔬菜組合」助排毒 1圖秒懂護肝策略
【緯來新聞網】脂肪肝俗稱「肝包油」，台灣盛行率大約33.3，一般民眾若健檢亮紅燈，下意識都是詢問要吃
喝錯咖啡恐傷身！6大族群地雷一次看「幾乎人人都中」
咖啡成分與比例的差異，會對健康產生截然不同的影響。營養師楊斯涵表示，並非所有人都適合用相同方式飲用咖啡，依據個人身體狀況選擇適合的咖啡種類，才能喝得健康又安心。
腹痛「一開刀腸子已爛光」患者驟逝 急診醫喊：上班像在走鋼索！
醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。一位急診醫師表示，最近看診的感覺就像在「走鋼索」，不知甚麼時候會出事！他以近日接獲的一位患者為例，因肚痛冒冷汗到急診就醫，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。急診醫坦言，很怕家屬提告，但很多恐怖的疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓，都無法第一時間發現，但後果經常都要醫師背責任，實在令人膽戰心驚。
在陌生國家旅行為何容易腹瀉
旅行者在陌生的國度似乎腸胃特別敏感。本地人吃著街邊小吃，游客卻不敢輕易品嘗。人體真地能夠適應身邊飲食環境中的細菌嗎？
急診不是神…腹痛就醫「剖腹驚見腸子壞死」隔天身亡！醫怕被告嘆：上班像在走鋼索
急診診斷與救治過程總是分秒必爭，但並非所有病症都能當下診斷出來，一名急診醫師就分享他這天碰到一名80多歲老翁因便秘、聲音沙啞就醫，經檢查後才發現是巨大胸主動脈瘤，所幸即時察覺診治，才避免憾事。不過這位急診醫師也遇過另外一名症狀疑似腸中風的腹痛病患，卻在送醫後病情急轉直下，緊急開刀後仍不幸過世，也讓醫師憂心恐遭事後究責，為此無奈坦言：「很常有自己上班是在走鋼索的感覺。」