過年到台東泡湯，別再去知本了！台東金崙「黃金之湯」出站步行即達，房內獨享百萬景觀

到台東泡溫泉，你還只知道知本嗎？現在懂玩的年輕人都往台東「金崙」跑！這裡不僅是鐵道迷的秘境，更藏著全台稀有的「黃金之湯」。

走出金崙火車站步行即能抵達金讚溫泉飯店。在房間內一邊泡著因富含鐵質呈現貴氣的「茶金色」的溫泉，一邊看著南迴公路上的車水馬龍，這種放鬆的療癒感，正在社群上悄悄爆紅。

為什麼內行人都去台東金崙泡溫泉？

擁有「離火車站最近」的溫泉優勢。不同於其他溫泉區需要轉乘接駁，金崙的溫泉區不僅出站步行就能到，更顛覆部落給人不便的刻板印象。不僅如此，周邊機能超乎想像，光是支援行動支付的在地店家相當多，是「鐵道旅遊族」與「懶人度假客」的首選。

金崙旅遊的三大「便利」真相：

交通零門檻： 火車搭到金崙站，下車走路就到溫泉區，省去租車煩惱。

廣告 廣告

機能超乎預期： 雖是部落，但行動支付普及，不用擔心現金問題。

避開人潮： 相比台東知本的團客喧囂，這裡保留東海岸的寧靜與純粹。

金讚飯店的溫泉為什麼叫「黃金之湯」？

金讚溫泉飯店 引以為傲的泉質，是東海岸稀有的「含鐵碳酸氫鹽泉」。這種泉水剛流出時無色透明，但接觸空氣氧化後會轉化為迷人的「茶金色」，因此在日本被譽為象徵財運的「黃金之湯」。它不只是顏色特別，更因富含鐵質與礦物質，泡完後皮膚會形成一層天然保水膜，是名副其實的「美人湯」。

關於「黃金之湯」的 3 個必懂知識：

越泡越金的秘密： 泉水中的鐵質氧化形成金褐色結晶，這是天然礦物質的證明，絕非水質混濁。

天然保養品： 屬於鹹水溫泉，鹽分能幫助肌膚鎖水，泡後身體不易冷，特別適合手腳冰冷的人舒緩放鬆。

肌膚觸感： 富含碳酸氫鹽，能幫助軟化角質，泡完摸起來滑嫩細緻，就像剛做完 SPA。

金讚飯店有哪些必住亮點？百萬車流景觀超療癒

除了泉質特殊，金讚溫泉飯店最具話題性的體驗，就是在房間內就能享受一邊泡湯一邊享受「百萬車流景觀」。不同於一般海景，這裡的頂級套房擁有獨特的「南迴公路景觀」。泡在暖呼呼的黃金湯裡，看著窗外南迴公路上車來車往的流動光影，反而有一種與世隔絕的寧靜療癒感。

入住金讚不能錯過的「一泊二食」攻略：

視覺享受： 房內大浴池直接面對窗外景色，白天看山海，晚上看車流。

味覺驚喜： 強烈推薦將晚餐升級為「原民套餐」。這裡有別處喝不到的「刺蔥冬瓜茶」，搭配在地特色料理，絕對讓你飽到吃不下外面的小吃。

尊榮加碼： 入住頂級房型還會加贈精緻下午茶，從入住那一刻起就被餵食，徹底貫徹「懶人度假」的精神。

金崙金讚溫泉適合什麼樣的人？

如果你厭倦知名景點的擁擠，或者不想長途開車勞累，台東金崙的金讚溫泉飯店絕對是你的下一站首選。

推薦對象： 依賴大眾運輸的學生/小資族、喜歡挖掘秘境的探險家、重視皮膚保養的泡湯客。

核心體驗： 在金讚溫泉飯店體驗「黃金之湯」帶來的肌膚滑嫩感，喝一杯特製刺蔥冬瓜茶，看著窗外車流發呆，這才是真正的休息。

趕快把這篇存起來，下次去台東泡湯，別再只會去知本啦！

金讚飯店：https://bby.news/金讚溫泉官網

延伸閱讀

2026台東約會首選！跟著A-Lin尋找初戀地，入住「這間」金崙飯店泡「金湯」超浪漫

台灣也有超美海上大橋！登上台東「金崙大橋」，立刻擁有綿延3公里的太平洋蔚藍海景