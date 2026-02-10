過年到「台人時間觀」秒失靈 改口換說法！全場爆共鳴

一名男子表示，農曆春節期間，台灣人的時間觀念完全失靈，平常大家對星期幾、日期都很清楚，但一旦放年假，這些規律就全被打亂，取而代之的是「年假前一天」、「媽媽叫你打掃房間，要過年了」等，接著改以「初一、初二」等稱呼，貼文一出，立刻引發逾1萬名網友熱烈回應，直呼超有共鳴。

原PO近日於Threads發文 ，整理過年前後台灣人的「時間」，發現2月12日仍會稱「星期四」，但隔天2月13日卻自動變成「年假前一天」，接著依序是「媽媽叫你打掃房間要過年了」、「小年夜」等。

原PO表示，接下來幾天只剩下除夕、初一、初二、初三、初四等，完全搞不清楚過到星期幾，直到初六才突然回過神，驚呼「今天原來是星期日，明天要上班了」。

貼文上線，引起1萬網友共鳴，「以為只有我會忘記」、「過年當月真的過得超亂」、「過年約朋友根本不需要問幾號，只要問『初幾』就好」、「真的只要從除夕開始，就會開始沒有星期幾的概念」、「不只不知道星期幾，也不知道幾號了」、「好正確，一放年假就忘記是星期幾了」、「過年期間記日期跟星期幾，根本沒意義啊」、「太中肯」。

