過年前不平靜！台中男賓士停路邊「遭砸車爆窗」…民眾嚇喊：沒政府了嗎

記者吳泊萱／台中報導

年關將近，台中市南區發生暴力砸車案。（圖／翻攝畫面）

年關將近，台中市南區發生暴力砸車案，昨日（8日）晚間10時許，警方接獲報案稱一輛停在路邊的賓士車，遭人惡意砸毀前、後擋風玻璃及車窗，離譜狀況遭目擊民眾質疑「是沒政府了嗎？」對此，警方強調砸車案疑似是金錢債務糾紛，並非隨機砸車，目前已鎖定特定犯嫌追緝中。

賓士的前、後擋風玻璃及四扇車窗遭人惡意砸毀。（圖／翻攝畫面）

8日晚間10時25分，警方接獲王姓男子（33歲）報案，稱自己停在五權南路與忠明南路口的賓士車遭人破壞，前、後擋風玻璃及四扇車窗全被砸毀。離譜景象也被路過民眾拍下PO網，質疑「到底有什麼深仇大恨啊？」、「是沒政府了嗎？」

警方調查砸車案起因疑似為債務糾紛，目前已鎖定嫌犯身分，並通知對方到案說明。（圖／民眾提供）

警方表示，經循線追查研判本案疑似是金錢債務糾紛，目前已鎖定嫌犯身分，已通知涉案人到案說明，後續將依恐嚇罪及毀損罪函送台中地檢署偵辦，詳細案發狀況仍有待調查釐清。

