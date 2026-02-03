過年前冰箱先檢查！踩這兩地雷你幫自己埋下食安隱憂

記者李鴻典／台北報導

農曆春節將近，家家戶戶開始大量採買年菜與食材，冰箱往往成了暫存倉庫，塞得滿滿看似準備周全，卻也悄悄增加食材變質與細菌滋生的健康風險。衛生福利部臺北醫院營養科主任李佩霓營養師指出，年節期間常見的腸胃不適、腹瀉與食物中毒，往往不是吃壞餐桌上的菜，而是從「採買與冰箱管理」階段就已埋下食安隱憂。

李佩霓主任表示，過年前最常見「買太多」與「塞太滿」，冰凍並非萬能。（圖／臺北醫院提供）

李佩霓營養師表示，過年前最常見的兩個錯誤行為，就是「買太多」與「塞太滿」。不少民眾採買年貨前未先盤點冰箱庫存，導致冷凍肉類、魚類或年節食材重複購買，食材一放就放到忘記，存放時間拉長，自然增加變質風險。她提醒，冷凍並非萬能，只是延緩腐敗，並不能讓食材永久安全。

她建議，採買前可先清點冰箱內現有食材，再依實際用餐人數與餐次規劃菜單，只購買「真正吃得完」的份量，必要時分批採買，避免一次囤積過量，食材久放變質。這樣不僅能降低食安風險，也能減輕年節期間備餐與收拾的負擔。

除了買太多，冰箱「塞太滿」也是常被忽略的問題。李佩霓主任指出，冰箱存放建議維持約七到八分滿，保留空間讓冷空氣流通，才能確保冷藏室溫度維持在 7°C 以下、冷凍室在 -18°C 以下。若冰箱塞滿，冷度分布不均，反而容易讓細菌滋生，增加食物腐敗的機率。食材購買後先依每餐分量進行小分裝，並於容器上標示日期，落實「先進先出原則」，避免反覆解凍或放到忘記，導致食材變質，成為年節的食安地雷。

李佩霓主任提醒，食材容器標示日期，落實「先進先出原則」，可避免食材變質，成為年節的食安地雷。（圖／臺北醫院提供）

她也提醒，乾貨類食材如木耳、金針、香菇，可常溫保存於陰涼乾燥處，不必全部塞進冰箱，反而有助於維持冷藏空間的穩定冷度。過年前花一點時間整理冰箱、分類食材，能有效降低年節期間的食安風險。

李佩霓營養師強調，過年飲食安全不是靠囤積，而是靠管理。過年前先把冰箱顧好、食材規劃好，才能讓年節餐桌真正吃得安心，避免因飲食不當影響全家健康。

