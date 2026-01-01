過年前出國請假被打槍！她卡在年終與機票違約金之間 網友教他「這樣做」

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

年關將近，不少上班族正盤算著年終獎金與過年假期，不過一名網友卻因為一趟早就訂好的出國行程，陷入「該不該離職」的兩難抉擇。他在Dcard發文求助，透露因老闆以「過年前人手不足」為由拒絕批准請假，讓他在認賠改機票、放棄年終，或乾脆做到1月底離職之間反覆掙扎。

有網友因早就訂好的出國行程，陷入「該不該離職」的兩難抉擇。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，自己早在去年暑假就訂好2月初出國的機票，原因是該地點只有那段時間才有特殊景色與活動，因此行程無法輕易提前。近期他向老闆提出自2月6日起一路請假到過年的需求，卻遭到明確拒絕。老闆表示，近期公司有人離職，過年前工作量大，「2月不能請假」，即使原PO解釋機票退票或改期都得額外負擔近萬元費用，仍未獲得通融。

廣告 廣告

他也無奈提到，其實過去幾個月就曾多次向老闆提早請假，卻總被以「現在說太早」打回票，等到出國前1、2個月再提，卻又被認定時間不合適，「怎麼講都不對」。更讓他困惑的是，過去也曾因出國請假，當時公司並未阻止，但這次因缺人而態度大轉彎。

面對眼前選擇，原PO坦言相當糾結。若選擇改時間繼續工作，或許能保住約5萬元的年終獎金，但他也擔心「會不會最後還被扣」，更害怕未來只要再規劃出國，又會重演同樣的衝突，若選擇做到1月底離職，雖然可避免機票損失，但也等於放棄年終與穩定收入。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「請特休公司不能擋，直接離職一票，個人覺得年終也沒有多到需要拿」、「不給員工休假的公司感覺也沒多體諒員工⋯可以考慮年後換一下」、「我的看法是如果你的旅程已經準備到只剩人飛過去，離職會比較痛快；但如果離職會有經濟壓力，那就機票改期吧」、「我覺得如果連出國這種事都無法配合的公司也沒理由繼續待下去，除非改期或取消的損失公司願意替你承擔，那就認命了。 但是他不准假又不替你扛損失這算什麼，算你倒楣嗎？你只是去工作賺錢的不是去犧牲人生的」。



更多FTNN新聞網報導

存錢兩年才10萬？她月薪3萬6列出支出表崩潰：大阪行還能去嗎？

地鐵車廂一片黑！韓國冬天滿街黑色羽絨外套 網：根本制服

日本旅遊不小心弄丟鑰匙！飯店求償400美元 內行人曝原因：一定要換新鎖

