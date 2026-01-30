過年前垃圾量暴增！彭啓明跑第一線收垃圾 體驗清潔隊的一天

年節將近，民眾進行居家整理與汰舊換新，垃圾與回收物清運需求明顯增加。依環境部統計，每年農曆春節前一周，垃圾及資源回收量皆達全年高峰。為深化民眾對垃圾分類及清潔隊工作安全的認識，環境部部長彭啓明特別親自參與清潔隊勤務，以實際行動傳達源頭減量與正確分類的重要性。

此次前往宜蘭縣礁溪鄉，隨車體驗清潔隊收運垃圾作業，並與地方民眾近距離互動，實際參與垃圾收運流程，過程中獲得不少民眾驚喜回應，還要求跟穿著清潔隊員服合影，彭啓明則一路詢問民眾，有沒有需要改進的地方，並希望由親自體驗的畫面，向社會大眾說明清潔隊工作的專業性與辛勞。

彭啓明說，垃圾分類看似日常小事，實則關係清潔人員安全與資源循環成效。他提醒，常見錯誤分類情形包括瓦斯罐、噴霧罐等未妥善回收，極易在清運或處理過程中引發危險，呼籲民眾務必確實分類，並以包裝標示警語方式交付回收。此外，粽葉應丟一般垃圾，不能當廚餘回收再利用，因為它是長纖維，會損壞廚餘處理設備。

礁溪資深清潔隊駕駛林吉昌表示，近年在環境部支持下，清潔車輛增設安全護欄、回收車加裝安全帶，顯著提升作業安全，對部長親自體驗基層工作深表感動。彭啓明說，實地走訪垃圾處理現場、廚餘處理設施與垃圾掩埋設施，目的即在於從源頭政策到末端處理全面理解實務需求，進而推動更周延的制度設計。

根據環境部統計資料，台灣每日每人平均垃圾產生量為1.36公斤，近5年成長16.7%，全年垃圾總量約3,219萬公噸，對環境造成極大負擔。彭啓明呼籲，垃圾只要正確分類，即可轉化為資源，盼全民共同落實減量、分類與回收，避免美麗的寶島成為垃圾之島。

環境部也提醒，清潔隊員長期站在環境保護第一線，期盼社會大眾給予更多理解與支持，從日常分類做起，並對辛勞的清潔隊員表達感謝，共同打造安全、永續的生活環境。

