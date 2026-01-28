過年前大型垃圾怎麼丟？4大回收管道、環保局預約收費方式一次看

農曆春節將至，許多人都趁過年前將家具汰舊換新，只是家中的舊床墊、沙發或是衣櫃等大型家具卻不知該怎麼處理。本文將整理大型廢棄物的定義、各縣市環保局的收費標準與年節清運時間，一次看懂大型家具的回收處理流程。

什麼是大型廢棄物？

大多數家具均可回收再製，環境部環境管理署指出，民眾日常生活中常見的巨大垃圾包括廢沙發、床鋪、桌椅、櫥櫃、腳踏車，以及修剪庭院產生的樹枝等，因體積大、搬運不易，過去大多直接送往焚化廠處理。不過自2003年起，政府推動「巨大廢棄物回收再利用計畫」，讓這類大型廢棄物得以拆解、分類並再利用，減少焚化量與環境負擔。

廣告 廣告

台北市環保局也說明，常見可由清潔隊收運的巨大廢棄物，主要分為三大類：

大型家具用品 ：彈簧床墊、床組、沙發、桌椅、櫥櫃、廢棄行李箱（3只以上）以及腳踏車、電動腳踏車、微型電動二輪車等。

家電類 ：如電視、冰箱、洗衣機、冷氣機、抽油煙機、瓦斯爐、大型飲水機及立燈、落地燈等。

其他：民眾自行修剪庭院所產生的樹枝、個人簡易修繕後的非石材類廢棄物。

不過，要注意並非所有大型物品都能當作一般垃圾清運，以下為不可清運或必須另外處理的廢棄物：

營建廢棄物 ：水泥塊、紅磚、磁磚、混凝土、石膏板、矽酸鈣板、廢玻璃、木地板、系統櫃等施工廢材。

商、工業廢棄物 ：公司、商家、學校、部隊產生的垃圾，或是家具工廠的邊角料。

具危險或特殊性物品 ：裝潢產生的石綿瓦、未妥善處理的玻璃物品、滅火器。

超大型或複合材質家具 ：無法拆解的大型壁櫃、按摩椅等，因人力或體積過大可能會被清潔隊拒收。

私人裝修廢棄物：即使是自己修繕，若屬於石材類或大量廢棄物，可能不被認定為一般家戶垃圾。

環保單位也呼籲民眾丟棄巨大垃圾前，應先向地方環保局或清潔隊確認是否屬可收運範圍，以免違規棄置受罰，也有助於資源回收再利用與環境保護。

大型垃圾有哪些清運管道？

管道類型 費用 搬運服務 環保局預約 多數免費但部分縣市需要付費 無，需事先預約、自行搬至一樓 民營清運公司 費用較高（依各家計價規定） 有，到府服務 買新汰舊服務 買一收一或依各家規定 有，配合送貨同時載走 自行載運 無需付費 無，需自備貨車搬運

環保局預約方式及收費標準

環保局預約清運是目前最為普遍且省錢的管道，多數縣市提供一般家戶少量家具回收服務。民眾需事先撥打1999或線上系統進行預約，並於指定時間自行搬運至一樓門口或巷口指定處，預約步驟如下：

清點物件並分類：先確認好物件品項與數量 撥打專線或線上預約：撥打1999或各區清潔隊電話，或是使用各縣市線上預約系統。 放置廢棄物：約定好清運日期後，將家具放置一樓路邊或巷口，並貼上「已向清潔隊登記家具載運」等標語。

全台多數縣市提供家戶少量免費服務，但部分地區採行收費制且計價方式不同，建議民眾預約前詢問具體收費標準，避免產生爭議。

免費地區 ：台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣、嘉義縣市、台南市、屏東縣、金門縣、連江縣。



按件、按車收費：

新竹縣（竹北）：超過3件每車1000至1500元。

苗栗縣：2件以內免費，超過每件200元。

台中市：依水費單據徵收。

彰化縣：各鄉鎮市收費不同。

南投縣：每車1500元。

高雄市：回收床墊需收費，傳統彈簧床墊375元、獨立筒700元。

宜蘭縣：每車 500 元。

花蓮縣：每100公斤125元，另收車資1000元起。

台東縣：大件200 元、小件（長寬高1公尺內）100元。

澎湖縣：小車300元、大車600元。

大型垃圾春節清運時間一次看

過年前是大型垃圾清運需求往往都會增加，提醒民眾若有計畫丟棄大型家具，要注意各縣市環保局的預約截止時間，否則只能等到年後才能清運。