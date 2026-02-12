過年前大掃除小心肺損傷、室內沙塵暴！ 醫籲把握防護3原則

大家習慣在農曆年前大掃除，醫師黃軒今po文，呼籲大家把握防護3原則。（示意圖，取自pexels）

再過幾天就是農曆新年，不少人會在近日進行家中大掃除，不過醫師黃軒今（12）日po文提醒大家，要小心掃出的健康風險，可能導致「室內沙麈爆」，甚至造成「急性肺損傷」，他也呼籲大家把握防護3原則。

胸腔暨重症專科醫師黃軒今於臉書po文，提到許多人在大掃除時，忽略了「室內沙麈爆」，而長期未清理的空間灰塵，可能還包含霉菌孢子、塵螨排泄物（強力過敏原）、PM2.5 等可吸入微粒，以及重金屬與環境污染殘留，「研究證實，這些顆粒在乾掃時會大量氣溶膠化，可直達下呼吸道，對氣喘、過敏性鼻炎、慢性咳嗽族群特別不友善。」而浴室牆角的黑色陰影「霉斑」，會釋放數以億計的孢子。對於過敏體質或免疫力較低的人，這不只是過敏，還可能導致真菌性肺炎。

黃軒還提醒另一種可能發生的危險行為，使用了漂白水（次氯酸鈉） + 潔廁靈（強酸）這類「恐怖組合」，當兩者相遇會瞬間產生大量的氯氣，吸入後會與呼吸道黏膜的水分結合，生成鹽酸和次氯酸，直接灼傷的肺泡；漂白水+洗衣精／酒精也不行，雖然不會立刻倒地，但會產生三氯甲烷等揮發性毒素，長期吸入會慢性損傷肝腎。「氯氣吸入傷害已被大量毒理學研究證實，可造成急性肺損傷。」而且這非都市傳說，是急診室真的會看到的案例。

黃軒建議大家要用專家級防護的方式來大掃除，務必遵守以下「科學清掃3原則」：首先「濕式作業」， 捨棄雞毛撣子！改用濕抹布或拖把。先噴水霧再擦拭，讓灰塵因為重量增加而無法揚起，這叫「降塵物理學」；第二「單兵作戰」， 清潔劑一次只用一種。用完漂白水後，至少通風半小時，等化學反應徹底結束再用其他產品；最後「全副武裝」，準備好N95口罩、護目鏡、橡膠手套。因這不是專業清潔工的專屬，這是你保護自己的防彈衣。

最後，黃軒不忘再度提醒大家，大掃除不是比誰更勤勞，而是比誰比較不會受傷。真正「迎新」的，不是地板亮不亮，「而是你的肺、皮膚與免疫系統，能不能平安過年。這樣，大家知道了嗎？」

