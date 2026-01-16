過年前大紅包！威力彩連槓23期 下期頭獎上看5.7億

下期威力彩於19日開出，預估銷售1.5至1.7億元，頭獎獎金上看5.7億元。（本刊資料照）

威力彩昨晚再度槓龜，已連槓23期！下期威力彩於19日開出，預估銷售1.5至1.7億元，頭獎獎金上看5.7億元。

台彩昨（15日）晚間公布開獎結果，本期威力彩中獎號碼第一區「08、10、16、26、31、38」，第二區為「05」。台彩指出，在持續累積下，下週一（19日）威力彩頭獎預估上看5.7億元，讓不少人可試手氣，拚過年前贏得人生最大紅包。

據《自由時報》報導，公益彩券經銷商公會前理事長何昱奇表示，目前市場上公認最具效率的包牌法主要有2種，「第二區全包」800元的組合。因威力彩頭獎需兩區全中，故花費800元將第二區的01至08號全部買下，只要第1區6個號碼全中就能抱回頭獎，因此該包牌法能封鎖第二區的變數，還能同時領取多組二獎與三獎。

