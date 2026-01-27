過年前天氣型態曝光！氣象專家示警：最低溫才剛要開始
生活中心／李明融報導
上週末天氣短暫回暖，氣象署指出，今（26日）環境為偏東至東南風，各地雲量偏多，主要降雨分布在迎風面花、東及恆春半島，中部以北山區有零星短暫，氣溫方面，清晨各地低溫普遍約15至18度，各地白天高溫約23至26度。對此，氣象專家林德恩表示「氣候最低溫才剛要開始」，他PO圖分析最低溫通常都會出現在1月下旬至2月初的機率最高，平均溫度為攝氏17至18度左右，接著氣溫一路到7月開始逐漸回升。
林德恩揭露過年前的天氣型態，2月初低溫出現後，氣溫就會開始回升。（圖／翻攝自林德恩臉書）林德恩在臉書發文提醒「氣候最低溫，剛要開始」，根據中央氣象署氣候統計資料顯示，台灣每年的平均氣溫的季節變化多成對稱的分布，最低溫通常會出現在1月下旬至2月初的機率最高，平均溫度為攝氏17至18度左右；之後氣溫就會開始向上回升，並在7月份前後達到最高，平均氣溫會落在攝氏33至34度左右。他接著說明，從實際觀測數據來看，一地氣溫的高低與地理分布位置有著密切關係，所在地緯度愈高，冬季的平均氣溫也會愈低；所以，一年當中，台灣會以北部的氣溫變化幅度最大。另一方面，因為受到地形的影響，氣溫也會隨高度增加而遞減，山區溫度又會比平地來得更低一些。
今明起東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部明顯轉冷。（示意圖／民視新聞資料照）
氣象署提醒明今（27日）明（28日）起東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部明顯轉冷，其他地區早晚偏冷，週四、週五（29、30日）白天氣溫回升，早晚仍偏涼，週末（31～2月1日）東北季風再增強，北部、東北部再度轉涼；降雨方面，今晚開始至明清晨中部以北、東北部降雨機率提高，局部有較大雨勢可能。高山天氣方面，提醒民眾近期夜間、清晨，高山氣溫偏低，路面易結冰、濕滑，3000 公尺以上高山有零星降雪機率。
