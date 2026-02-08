過年前天氣搶先看！清晨最低溫7.1度 白天起寒流稍減弱

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在南投縣中寮鄉的攝氏7.1度。氣象署表示，今天（9日）水氣較少，21縣市低溫特報，白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷，預測高溫較昨日回升，明天天氣如何？氣象署指出，明天（10日）持續回暖，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大，周三到周四（11日到12日）清晨北部及東北部氣溫稍降，周四白天起再回暖。

今晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

（圖取自中央氣象署網站）

今日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，目前宜蘭（蘇澳）已觀測到2.8米的浪高，請注意。

東北風偏強，今日新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（9日）水氣較少，風向逐漸轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；氣溫方面，寒流影響至清晨，預測低溫西半部及宜蘭8～12度，花蓮及台東12～13度，除澎湖之外，各縣市局部沿海、空曠地區或近山區平地均有10度左右或以下低溫發生的機率，尤其是中部以北、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意通風，避免一氧化碳中毒，農漁養殖業應嚴防寒害，高海拔山區作物請嚴防霜害，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑現象，行車用路及登山請注意路況安全；白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷，預測高溫較昨日回升，北部、宜蘭及花蓮16～18度，中南部及台東約20～22度。

氣象署在臉書預報，明天持續回暖，周三至周四晨冷空氣南下及影響，周四白天起再回暖。

明天（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為西半部、宜花12～15度，台東16度；高溫預測為北部22度，中部及東半部22～24度，南部26度。

周三到周四（11日到12日）清晨鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為西半部及宜蘭12～16度，花東16～18度；高溫預測為北部、宜花19～23度，中南部及台東23～27度。

周五到周日小年夜（13日到15日）偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日東部地區亦有零星短暫雨。低溫預測為中部以北及宜花13～17度，南部、台東16～19度；高溫預測為北部及東半部23～27度，中南部26～30度；小年夜中部以北地區及馬祖有低雲或霧影響能見度，交通往返要注意航班資訊及行車安全。

下周一除夕到下周三初二（16日到18日）東北季風增強及影響，北部及東北部氣溫稍下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱

