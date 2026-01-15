過年前拚最大紅包！威力彩「連摃23期」頭獎衝5.7億

生活中心／李明融報導

威力彩第115000005期15日晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為08、10、16、26、31、38，第二區中獎號碼為05號。台彩派彩結果出爐，頭獎仍未開出，二獎得主也掛零，至今已經連續23次摃龜，下期威力彩在19日開出，預估銷售1.5至1.7億元，頭獎累積金額預估上看5.7億元。

15日晚開間獎結果頭獎缺席，連續摃龜23期。（示意圖／民視新聞資料照）根據15日晚開間獎結果，本期威力彩中獎號碼第一區「08、10、16、26、31、38」，第二區為「05」。本期今彩539中獎號碼「01、02、03、19、36」；39樂合彩中獎號碼「01、02、03、19、36」。本期3星彩中獎號碼「592」；4星彩中獎號碼「3304」。其中值得注意的是威力彩已經連續摃龜23期，財神爺依舊在尋找有緣人，台彩指出，在持續累積下，下期（1/19）威力彩頭獎預估上看5.7億元，讓不少彩迷直呼「不試試手氣太可惜」，搶拚過年前贏得人生最大紅包。

根據台彩統計威力彩頭獎次數最多的縣市在高雄，熱門號碼也曝光。（示意圖／民視新聞資料照）

根據台彩統計，高雄市曾開出3次威力彩頭獎，是開出威力彩頭獎次數最多的縣市，台中市、台南市並列第二，均開出2次威力彩頭獎；桃園市、基隆市、新北市、台北市則均開出1次威力彩頭獎。此外，台彩同時也分享威力彩冷熱門號碼統計，第一區冷門號碼「28」開出24次，第一區熱門號碼「14」開出44次；第二區冷門號碼「01」開出21次，第二區熱門號碼「04」開出33次。

