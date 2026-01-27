過年前換不了護照 網路預約排到清明節 衝現場先排4小時

農曆春節是出國旺季，換發護照的民眾也擠爆外交部各地辦事處，如北部的外交部領事事務局，網路預約換發護照最快要到4月中才有位置，中部辦事處過年前也全數額滿，趕著辦理新護照的民眾，恐要直接到現場排3至4小時才辦得到。

一名網友昨（26）日在Threads表示，要換發護照時發現，近期網路預約已全數額滿，北部最快要到4月才有位置，只好一大早就到現場去排隊，早上9點多抽號碼牌，約2個小時後才完成送件，但11點多準備離開時，現場等候已超過300人，且排隊抽號碼牌的還排到外面去了，建議其他有換發護照需求的人，最好是外交部領事局一開門就去現場。

廣告 廣告

實際透過外交部領事局官網查詢，北部領事局網路預約最快要4月17日才有名額，中部辦事處、南部辦事處都要到農曆年後的3月初、2月底才有位置，過年前僅剩雲嘉南辦事處、東部辦事處還有名額可預約。

網友則說「乾脆去花蓮玩一趟，然後順便去辦新護照」、「最近換護照的人真的超多，上星期去排了4小時，差點崩潰」、「建議直接花錢代辦，排隊真的太浪費時間了」、「我朋友說他直接搭高鐵去嘉義，現場抽號直接辦，完全不用等，吃完雞肉飯才回台北」、「建議申請一張自然人憑證，現在可以線上申請，等弄好再去現場領就好，跟網路預約名額是分開的，超方便」。

更多中時新聞網報導

范怡文〈優雅〉發片備戰演唱會

國際研究：防腐劑恐增罹癌風險

金世正脫浴袍炫腹 撂中文喊想你們