過年前暖心探視！王惠美送紅包、提燈為住院童打氣

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春節將至，彰化縣長王惠美今（10）日前往彰基兒童醫院與秀傳醫院，看望住院小朋友，送上紅包、跳跳馬小提燈及可愛娃娃，陪孩子提前過年，也提醒民眾流感防護別鬆懈。

彰化縣長王惠美今日前往彰基兒童醫院與秀傳醫院，送上紅包與小禮物，為住院小朋友打氣。（縣政府提供）

春節氣氛悄悄走進病房！王惠美在縣政諮議蔡明忠、彰化縣醫師公會理事長蔡梓鑫及診所協會理事長林育慶陪同下，一間間走進病房，看望住院的小朋友。她親手把紅包、跳跳馬小提燈及可愛娃娃送到孩子手中，小朋友興奮地揮舞著小提燈，有的忍不住咯咯笑，有的抱著娃娃緊緊不放，臉上綻放燦爛笑容。家長們也被這股溫暖感染，感受到濃濃的過年氣氛。

王惠美笑著說：「雖然大家都在醫院，但我們希望孩子在住院期間也能感受到新年的快樂和祝福，快快康復、健康成長！」她也特別叮嚀家長們，陪伴孩子、給孩子多點鼓勵和安慰，讓病痛不再那麼可怕。

王惠美表示，春節期間仍有醫護人員辛苦輪值，每天守護病患和小朋友的健康，非常辛苦也非常重要。她也提醒大家，近期流感活躍，外出記得戴口罩、勤洗手，保護自己也保護家人。

彰基醫院總院長陳穆寬說，最近氣溫驟降，醫院已經做好完整準備，急診室24小時都有主治醫師值班，確保緊急就醫需求都能及時處理。秀傳醫院院長馬旭也說，春節期間醫院團隊會持續守護全縣民眾健康，感謝醫師公會及診所醫師同仁全心付出，大家齊心照顧病童與家屬。

彰化縣衛生局提醒，春節期間人潮眾多，返鄉旅遊高峰易增加腸病毒、流感等傳染病風險，民眾要落實勤洗手、戴口罩、注意咳嗽禮節，盡量避免到人多、空氣不流通的場所。如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐或腹瀉等症狀，要儘速就醫並在家休息，降低疾病傳播，守護孩子與家人的健康。

現場還有孩子開心比賽誰的提燈轉得最快，有的小朋友抱著娃娃問縣長：「這是給我新年的禮物嗎？」王惠美縣長笑著點頭：「對呀，希望你新的一年快樂又健康！」醫護人員也在一旁提醒孩子們注意保暖，場面溫馨又有趣。