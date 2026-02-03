過年前最後一場！桃園分署拍賣會開跑 中壢金店面拍出1151萬

位於桃園市中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的金店面吸引多位民眾詢問圖：桃園分署提供

揮別連日陰雨，法務部行政執行署桃園分署於今(3)日舉辦農曆年前最後一場「123聯合拍賣會」，現場買氣與陽光同步露臉。在民眾熱情競標下，全日拍定總金額突破1177萬餘元，有效挹注國庫。

一台2015年出廠的白色中華自用小貨車成為全場焦點，吸引9組買家到場品車。圖：桃園分署提供

今日的拍賣會，由上午10時在桃園區富國路100號的車輛拍賣現場揭開序幕，一台2015年出廠的白色中華自用小貨車成為全場焦點，吸引9組買家到場品車。在激烈喊價13次後，最終以26萬8000元順利拍定。

拍賣會於當日下午3時，在桃園市桃園區復興路186號13樓拍賣室進行不動產開標程序。本次拍賣標的中，位於桃園市中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的金店面吸引多位民眾詢問，直到今日上午仍接獲數通民眾來電詢問拍賣相關資訊，經3組人馬競標後，以總價1151萬800元之價格拍定。對於未拍定的標的，桃園分署將擇期拍賣，提醒有興趣的民眾持續留意桃園分署網站公告，以掌握最新拍賣資訊。

廣告 廣告

桃園分署在拍賣活動中，亦同步進行人本交通、打詐、反毒及性別平等政策宣導，透過與現場民眾互動，呼籲民眾重視道路交通安全、慎防詐騙，展現行政執行機關守護公共安全及營造社會和諧的決心。桃園分署每月第1周、星期2、下午3時，均定期舉辦「123聯合拍賣活動」，更多的詳細資訊，歡迎民眾至桃園分署的官網及臉書獲取相關訊息。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

國民黨桃市黨部前進復興區贈物資 用公益溫暖驅散弱勢寒意

海科館推出《臺灣蝦類圖鑑》海報 從生活中認識海洋生物