過年前最後一搏！威力彩連29期槓龜「頭獎衝11.5億」 財富自由看今晚

財經中心／王文承報導

威力彩頭獎已連續29期槓龜，今日晚間開出的頭獎金額上看11.5億元。（圖／記者陳慈鈴攝影）

財神爺遲遲未現身，想拚財富自由的民眾可得把握機會！威力彩頭獎已連續29期槓龜，頭獎金額上看11.5億元，將於今（9）日晚間8時30分開獎。面對龐大獎金，彩券行湧現買氣，不少老彩迷紛紛使出傳說中的「800元包牌術」，希望趕在過年前一舉翻身、風光過好年。

什麼是「800元包牌術」？

當頭獎累積衝破10億大關時，許多資深玩家會選擇「第二區全包」策略。簡單來說，就是第一區選定1組號碼，第二區則將01至08號全部涵蓋。

這種買法共計8注，總預算800元。其核心優勢在於：只要第一區的6個號碼全中，就保證絕對能抱回頭獎，徹底避免「只差第二區一顆球，就與億萬獎金擦身而過」的遺憾。

3步驟輕鬆投注，別怕開不了口

不少民眾想嘗試包牌卻不知如何向店員說明，其實只需掌握以下流程：

口訣明確： 直接告訴店員要「威力彩第二區全包」或「第一區選一組號碼，第二區01到08號全包」。

號碼挑選： 第一區的6個號碼可自行填寫（如生日、幸運數字），若無靈感也可請店員「電腦快選」。

核對票面： 拿到彩券後，確認第一區為同一組號碼，第二區顯示為「01-08」或「R 01-08」，且總金額為800元。

不只是頭獎！「獎金加乘」回本率更高

資深彩券行業者透露，這種包牌法具備「為高額獎金買保險」的特質。除了能確保頭獎不漏接，還能產生獎金加乘效果：

第一區全中： 領走1注頭獎 + 7注貳獎。

第一區中5碼： 領走1注參獎 + 7注肆獎。

保底機制： 即使第一區只中1碼，因第二區全包，仍可穩拿100元普獎。

過去常有民眾第一區全中，卻因第二區未中，從「億萬富翁」降格為「百萬得主」，遺憾終生。若覺得800元負擔較重，專家建議可採取合資策略，與好友分攤成本，共享中獎機會。

小叮嚀： 雖然包牌能增加中獎覆蓋率，但彩券本質仍屬機率遊戲，第一區號碼是否對中才是關鍵。提醒民眾應量力而為，理性投注，切勿過度投注。

