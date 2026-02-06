過年前最後一波！汽油預估降1至3角、柴油漲1至3角

本周雖然國際原油價格因美國商用原油庫存連2周下降而走揚，但受限於亞鄰競爭國最低價限制等平穩機制運作，估計下周一（9日）開始，國內油價呈現「汽降柴漲」走勢，汽油預估調降約0.1到0.3元、柴油則預估調漲0.1到0.3元。

累算至2月5日之7D3B周均價為67.10美元，較上周66.48美元上漲0.62美元。本周新台幣兌美元匯率為31.596元，較上周31.419元貶值0.177元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本周參考零售價格相比，原應預估下周汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.2元。但在啟動雙重平穩機制後，實際調整金額請於周日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

若按照實際預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3至27.5元、95無鉛汽油每公升28.8至29.0元、98無鉛汽油每公升30.8至31.0元、超級柴油每公升26.4至26.6元。

根據外媒報導，本周國際油價受到美國能源資訊署（EIA）數據支撐。數據顯示，美國商用原油庫存已連續2周下降，顯示出全球最大石油消費國的需求依然強勁，且煉油廠產能利用率提升，導致市場供應趨緊。

庫存數據的利多抵銷了部分總體經濟的擔憂，推動原油價格上漲。然而，由於國際油價與匯率雙升，原應帶動國內油價顯著調漲，但為了配合政府穩定物價政策及維持亞鄰國家最低價原則，中油吸收了大部分漲幅，使得最終汽油價格不漲反跌，柴油則反映部分漲勢。

