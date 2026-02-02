過年前有好消息？ 蔣萬安曝與輝達「這幾天」簽約

台北市長蔣萬安透露，預計會在2月10日到15日之間與輝達完成簽約。（資料照片／王侑聖攝）





輝達總部落腳北士科園區T17、T18基地，即將進入與北市府簽約的最後階段，輝達執行長黃仁勳今（2日）將結束訪台行程，外界關注是否會趕在離台前與市府完成簽約，對此，台北市長蔣萬安今上午受訪表示，本週會召開估價審議，審議會確定後就可以完成議價訂約，預計會在2月10日到15日之間完成簽約。

黃仁勳上週四（29日）抵台，停留5天，期間邀請台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉等供應鏈夥伴進行餐敘，媒體詢問輝達新總部進度時，黃仁勳承諾會再回台與北市府簽約，至於是否會在農曆年前完成？黃仁勳則笑問「我下週還受歡迎嗎？」未正面回答。而他此次來台雖未與蔣萬安見面，但也在受訪時強調雙方「很快會見面」。

蔣萬安今天上午受訪表示，黃仁勳這次行程非常緊湊，不過一直都有保持聯繫，非常期待彼此很快能再見面。預計本週就會完成進行估價審議，接下來就可以完成議價訂約，預計農曆年前、大約2月10日到15日之間完成簽約。

媒體再問下週簽約黃仁勳會來嗎？會不會帶他去吃美食？蔣萬安指出，一切都要看黃仁勳的時間及行程安排，相關的時程跟進度都會持續進行，北市府和輝達也都一直保持溝通，雙方都充分掌握、保持密切聯繫。

