過年前正忙！餅乾店自動門突壞 維修師傅在門口秒救援

彰化一家餅乾店門口的自動門皮帶鬆脫斷掉，恰好隔壁買飲料的客人就是維修師傅。（圖／東森新聞）





彰化一家餅乾店，店門口的自動門皮帶鬆脫斷掉，店家正愁過年前，維修師傅不好找時，隔壁飲料店的客人，竟然剛好就是維修師傅，立刻出手神救援，讓店家高興的po文說，彰化市真的很有人情味，自己超幸運。

師傅頭戴手電筒，手上拿著工具，比對斷掉的皮帶，接著爬上梯子，仔細檢測維修自動門，但他不是店家專程請來的維修師傅，而是剛好在隔壁買飲料的客人。

自動門業者吳文程：「我在隔壁買飲料，他剛好看到我們車上，有公司的牌子，就問自動門你們有在修理嗎，我就進去幫他看。」

彰化這家創意餅乾店，門口自動玻璃門皮帶出現鬆脫現象，之後門打開就完全關不上。

自動門壞掉店家林君彥：「這裡有一條線它有軌道，後來昨天早上那條線會這樣跑出來，然後卡卡的，然後五點多的時候，有客人切（按）下去，它就斷掉，就撞一聲很大聲，然後就不會動了。」

就快過年了，維修師傅忙翻不好找，大門就這樣開了一整天，正當店家煩惱該怎麼辦時，這位維修師傅竟然主動出現在門口，簡直就像老天派來的救星。

自動門壞掉店家林君彥：「他貨車剛好停在這裡，人就是下來看著這裡，因為我那個門是沒關的，他就站在這裡，然後好像在等飲料，我想說這個人是不是會修，我就問一下，剛好他們就是修鐵捲門自動門的，一般應該收個5、6千塊以上吧。」

自動門業者吳文程vs記者：「皮帶壞掉就順便幫他換掉，差不多半個多小時吧，收三千塊，（花五十元買飲料賺多少錢），賺三千哈哈。」

師傅說當時開著貨車出門，半途下車買飲料，沒想到像是被秒召喚一樣，意外幫上店家忙，還順道賺了一筆，店家PO網說彰化市很有人情味，自動門皮帶斷掉，剛好隔壁買飲料的客人，就是自動門師傅機率有多高？網友也說店家可能常常扶老太太過馬路，做了不少善事，巧合的機緣，互助的兩個人都超幸運。

