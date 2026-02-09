過年前瘋減重 打「瘦瘦針」卻月經異常？醫指三情況不容輕忽 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

過年前瘋減重，不少人一拿到年終獎金，就跑去打俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物減重療法，但國內門診卻發現，有部分女性在使用瘦瘦針後，發現月經出現延遲、經期不規律，甚至短暫停經的現象，嚇壞使用者擔心影響生育，紛紛轉向中醫師要求調經。中醫師強調，這類月經改變，多半並非藥物直接傷害子宮或卵巢，而是體重快速變化所導致的內分泌與生理節律調整，但若有三種情況則不容輕忽。

目前臨床使用的瘦瘦針，主要透過模擬腸泌素（GLP-1）的作用，達到抑制食慾、延緩胃排空、穩定血糖的效果。

同時具有藥師身分的開業中醫師周宗翰表示，其主要作用部位在於中樞神經系統與腸胃道，並非直接影響子宮或卵巢功能，然而，當熱量攝取長期下降、體重快速減輕時，女性的生殖內分泌系統便可能受到間接影響。

周宗翰說，從西醫角度來看，女性的月經與排卵功能高度仰賴下視丘—腦下垂體—卵巢軸（HPO axis）的穩定運作。當體重在短時間內大幅下降，尤其體脂比例快速降低時，大腦會感知到能量供應不足，進而啟動保護機制，暫時抑制排卵，以降低懷孕風險，這種狀態稱為功能性下視丘性停經。

此外，周宗翰指出，雌激素除了由卵巢分泌外，脂肪組織也是重要的周邊來源。當脂肪快速流失，體內雌激素濃度出現波動，便容易造成月經週期延後、經量減少，甚至暫時停經。這種情形在原本體型偏瘦、飲食控制嚴格、或同時承受高壓生活節奏的女性身上特別常見。

門診觀察，減重過程中，若同時伴隨睡眠不足、情緒緊繃、低熱量飲食或運動過量，體內壓力荷爾蒙（皮質醇）容易上升，進一步抑制排卵功能，使月經更加不穩定。

周宗翰表示，因此，月經不來，往往是多重因素疊加的結果，而非單一藥物副作用。從中醫臨床觀察，使用瘦瘦針後出現的月經異常，並不單純歸因於藥物本身，而是屬於體質與生理節奏失衡的表現，常見可歸納為「脾氣不足，氣血生化無源」、「肝氣鬱結，氣機失調」、「腎氣暫虛，生殖節律下降」三大類型，多數屬可逆反應。

要注意的是，周宗翰強調，若出現以下情況，則不建議輕忽：一、月經連續超過三個月未至。

二、合併明顯疲倦、怕冷、掉髮、頭暈等內分泌失衡表現。三、有備孕計畫，卻長期無排卵現象。此時應及早由專業醫師評估，檢視是否減重過快、能量攝取不足，並調整治療策略。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

