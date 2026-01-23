過年前缺藥好慌張！藥師：降血壓藥可換，但這款停不得

年前出現缺藥潮，服用抗凝血藥「里先安」患者千萬別停藥，以免中風、血栓風險大增。（Gemini生成示意圖）

過年前，國內多款心血管常用藥短期供應吃緊，慢性病患者急得不知該怎麼辦。藥師廖偉呈提醒，高血壓患者的降血壓藥，大多可以換同成分的學名藥，但口服抗凝血藥「里先安」絕對不能自行停藥，否則中風風險大增！

缺藥原因：海外系統異常，供應延遲1到3個月

製藥廠「台灣第一三共股份有限公司」公告，海外工廠更換ERP系統時發生技術問題，影響心血管藥品生產與出貨，包括「雅脈」「舒脈康」「舒脈優」及「里先安膜衣錠」。廠商表示問題已排除，但整體供應仍需1到3個月才能回穩，目前已啟動營運持續計畫，降低對醫療端與病患的衝擊。

哪些藥要特別留意？

1.降血壓藥：雅脈、舒脈康、舒脈優

可用同成分學名藥替代，短期缺藥影響幅度不大。

2.口服抗凝血劑：里先安

主要用於心房顫動患者預防中風或治療血栓。這款藥目前沒有替代品，絕對不能自行停藥或減量。停藥可能造成中風、血栓風險大幅上升，是這次缺藥最需要謹慎應對的藥品。

藥師建議的缺藥SOP

1.盤點手邊藥量

查看藥袋或健保快譯通App，確認用藥種類與剩餘天數。

2.照時間領藥，先問庫存

大型醫院或部分藥局備藥較多，可先詢問是否有庫存。

3.拿不到藥，確認替代方案

降血壓藥可換同成分學名藥，但「里先安」或其他無替代抗凝血藥必須回診，由醫師評估調整處方，切勿自行停藥或減量。

